Wettschulden sind Ehrenschulden – das gilt nun auch für Franjo von Allmen. Vor Olympia ist er mit Blick eine Medaillenwette eingegangen. Nach Abfahrtsgold muss er nun einlösen, was er angekündigt hat.

Darum gehts Franjo von Allmen springt nach Olympia-Sieg ins kalte Wasser

Thunersee hat nur sechs Grad Wassertemperatur

Wendy Holdener nutzte 2018 Schnaps für ihren Medaillenwette-Badespass Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Was machst du, wenn du bei den Olympischen Spielen eine Medaille holst? Diese Frage stellt Blick im Vorfeld den Schweizer Athletinnen und Athleten. Nun ist er fällig, der erste Wetteinsatz. Einlösen muss ihn Franjo von Allmen (24) nach seinem sensationellen Triumph in der Abfahrt.

Doch was muss der Berner nun tun? Auf die Frage antwortete er mit einem Schmunzeln: «Im Falle einer Medaille springe ich in den wohl noch sehr kalten Thunersee.» Kalt ist er in der Tat. Als von Allmen am Samstagmittag die Stelvio runter rast, beträgt die Wassertemperatur gemäss der Homepage thunerwetter.ch neun Grad Celsius. Gegen Abend sinkt sie auf unter sechs Grad.

Kälte ist von Allmen als Skirennfahrer ja gewohnt. Und wenn er doch noch einen Tipp für den kalten Badespass braucht, kann er sich an Teamkollegin Wendy Holdener (32) wenden.

Holdener mit Schnaps ins Wasser

Vor den Olympischen Spielen 2018 in Pyeonchang (Südkorea) geht auch sie mit Blick eine Medaillenwette ein. Die Schwyzerin entscheidet sich damals ebenfalls für ein Bad im kalten See. In leiser Vorahnung wendet sie schon da einen Kniff an und entscheidet sich daneben auch noch für ein wärmendes Getränk. «Damit es einfacher geht, nehme ich noch den Schnaps dazu.»

2:08 Wendy begleicht ihre Olympia-W: «So etwas kann nicht gesund sein!»

Einlösen muss Holdener den Wetteinsatz, weil sie gleich mit einem kompletten Medaillensatz (Gold mit der Mannschaft, Silber im Slalom und Bronze in der Kombi) aus Südkorea zurückkommt. Als es so weit ist, sagt sie: «Es ist das Einfachste, wenn ichs möglichst schnell hinter mich bringe.» Gesagt, getan. Sie trinkt den Schnaps und taucht ab. Und meint im Nachhinein: «Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.»

Ob von Allmen ein ähnliches Fazit ziehen wird? Wir sind gespannt, wann er für uns den Sprung ins kalte Wasser wagt. Und ob vielleicht auch ein Schnaps zum Wärmen dabei sein wird. Mit dem Franatiker gibts schliesslich einen Drink, der sogar den Namen des Olympiasiegers trägt.



