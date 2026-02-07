DE
FR
Abonnieren
Ab 11:30 Uhr
Abfahrt
Bormio
Bormio
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Olympia-Abfahrt im Ticker
Schweizer gehen bei Kaiserwetter auf Medaillenjagd

vor 2 Minuten
vor 5 Minuten

Perfekte Bedingungen

Das Wetter in Bormio könnte nicht besser sein. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein – das sind traumhafte Bedingungen für die erste Medaillenjagd.

vor 15 Minuten

Die Startnummern 1 bis 20

09:24 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
09:20 Uhr

Die Startnummern der Favoriten

Das Schweizer Quartett zählt zu den Favoriten auf die Medaillen – allen voran Marco Odermatt und Franjo von Allmen. Die beiden starten mit den Nummern 7 und 8 unmittelbar nacheinander. Vor ihnen kommt bereits ein Teamkollege zum Zug. Alexis Monney lanciert mit der Nummer 6 die Top-Gruppe. Der vierte Schweizer Stefan Rogentin folgt mit der Nummer 20.

Gleich vier Fahrer in der Top-Gruppe haben die Italiener, wobei Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12), sechsfacher Sieger auf der Olympia-Strecke, wohl die besten Siegchancen haben. Vincent Kriechmayr, die grösste österreichische Hoffnung, nimmt das Rennen als Neunter in Angriff.

Insgesamt stehen auf der Pista Stelvio 36 Fahrer am Start, darunter auch einige Athleten ohne Weltcup-Erfahrung. Das Rennen eröffnen wird der Österreicher Daniel Hemetsberger.

09:14 Uhr

Willkommen

Die erste Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele steht auf dem Programm. Wer holt sich in der Abfahrt der Männer Gold? Das Rennen in Bormio beginnt um 11.30 Uhr.

Ende des Livetickers
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026