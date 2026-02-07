Schweizer gehen bei Kaiserwetter auf Medaillenjagd

Die Startnummern der Favoriten

Das Schweizer Quartett zählt zu den Favoriten auf die Medaillen – allen voran Marco Odermatt und Franjo von Allmen. Die beiden starten mit den Nummern 7 und 8 unmittelbar nacheinander. Vor ihnen kommt bereits ein Teamkollege zum Zug. Alexis Monney lanciert mit der Nummer 6 die Top-Gruppe. Der vierte Schweizer Stefan Rogentin folgt mit der Nummer 20.

Gleich vier Fahrer in der Top-Gruppe haben die Italiener, wobei Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12), sechsfacher Sieger auf der Olympia-Strecke, wohl die besten Siegchancen haben. Vincent Kriechmayr, die grösste österreichische Hoffnung, nimmt das Rennen als Neunter in Angriff.

Insgesamt stehen auf der Pista Stelvio 36 Fahrer am Start, darunter auch einige Athleten ohne Weltcup-Erfahrung. Das Rennen eröffnen wird der Österreicher Daniel Hemetsberger.