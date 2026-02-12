Nati-Stürmer und Frankreich-Rivale teilen gegeneinander aus

Das heutige Duell zwischen der Schweiz und Frankreich (12.10 Uhr) ist schon seit Wochen Thema zwischen Lausannes Damien Riat und Floran Douay. Sie gaben sich schon verbal Saures und schrecken auch auf dem Eis vor nichts zurück.

Grégory Beaud

«Wenn ich ihm auf dem Eis begegne, werde ich ihn nicht verschonen.» Es ist vor dem Auftaktspiel zwischen der Schweiz und Frankreich genau die gleiche Kampfansage von zwei Teamkollegen aneinander, die bei Olympia zu Rivalen werden. Die beiden Lausanne-Stürmer Damien Riat und Floran Douay prallen heute Mittag aufeinander. Und dies auf einer viel kleineren Eisfläche, als sie es sich aus der National League gewohnt sind

Dass die beiden physischen Spieler aufeinandertreffen, ist also nur eine Frage der Zeit. Sie reiben sich die Hände. Riat erzählt grinsend: «Wir sprechen seit mehreren Wochen darüber. Wenn ich ihm bei den Olympischen Spielen ein Bein stellen kann, werde ich mir das nicht entgehen lassen.» Genau diese Aufgabe hat der 28-Jährige in der Nati: Er soll ihr Spiel mit der körperlichen Intensität würzen. «Ich weiss genau, wofür ich hier bin», so Riat, «es geht um meine Schnelligkeit und meine Physis.» Auch der Franzose Douay ist dafür bekannt, dass er die Zweikämpfe sucht.

Duell läuft schon seit Wochen

Die beiden Nationalspieler teilen schon seit einigen Wochen gegeneinander aus und sind sich bereits in den Gassen des Olympischen Dorfes begegnet. «Es ist schön, sich in einem anderen Rahmen zu treffen.» Ken Jäger wird der dritte Spieler des LHC sein, der heute bei diesem französisch-schweizerischen Duell auf dem Eis steht. «Wir haben es immer lustig mit Floran», sagt der Bündner. «Aber wenn das Spiel beginnt, wird die Atmosphäre eine andere sein.»

Für Riat und Douay sind es die ersten Olympischen Spiele. «Wenn du neben NHL-Stars wie Crosby oder McDavid stehst, ist das etwas ungewohnt.» Hat der Franzose schon einmal versucht, ein Foto mit dem einen oder anderen Star zu machen? «Bevor ich nicht gegen sie gespielt habe, kann ich mir nicht vorstellen, danach zu fragen», lacht er. «Ich möchte nicht wie ein Tourist wirken.» Beide Debütanten sie froh, dass sie einige Tage Zeit hatten, um die Atmosphäre aufzusaugen. Denn genug Emotionen werden im ersten Duell ohnehin dabei sein.