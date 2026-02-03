Diesen Freitag werden die Olympischen Winterspiele offiziell lanciert. Während der Hauptteil der pompösen Eröffnungsfeier in Mailand stattfindet, stehen auch andere Austragungsorte im Mittelpunkt. Erstmals in der Geschichte wird zudem mit einer Tradition gebrochen.

Darum gehts Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 6. Februar

Dreistündige Show an vier Orten mit Musik und Schauspiel

Erstmals zwei olympische Feuer in Mailand und Cortina

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die ganze Wintersportwelt blickt in den nächsten zwei Wochen gespannt nach Italien, wo die XXV. Olympischen Spiele ausgetragen werden. Wie die Spiele selbst soll auch die Eröffnungsfeier ein wahres Spektakel werden. Dafür haben sich die Organisatoren nicht nur ein mehrstündiges Programm überlegt, sondern warten auch mit einer Premiere in der langen Geschichte Olympischer Spiele auf. Mehrere Stars aus dem internationalen Musik-, Schauspiel- und Show-Business sollen in Mailand für einen rundum gelungenen Auftakt sorgen und Emotionen in die ganze Welt hinaus transportieren.

Hauptshow im San Siro nur ein Teil der Feierlichkeiten

Wenn am 6. Februar die Eröffnungsfeier über die Bühne geht, dürfen sich Zuschauer, Funktionäre und Athleten auf eine Show freuen, die dem grössten Sportturnier der Welt einen gebührenden Auftakt bereiten soll. Während im Mailänder Fussballtempel San Siro die Hauptshow ausgetragen wird, zelebrieren auch Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo den offiziellen Startschuss.

Ab 20 Uhr wechseln sich während ungefähr drei Stunden Sängerinnen, Schauspieler und Olympia-Delegationen der 92 teilnehmenden Länder über alle vier Ortschaften ab. Welchem Schweizer Duo die Ehre zuteilwird, die 175 Schweizer Athletinnen und Athleten als Fahnenträger anzuführen, wird am 5. Februar bekanntgegeben.

Bunter Mix aus Musik, Schauspiel und Tradition

Dass die Spiele 2026 in Italien stattfinden, erkennt man beim Blick auf die Liste auftretender Stars schnell. Zwar finden sich darin mit US-Sängerin Mariah Carey oder dem chinesischen Pianisten Lang Lang auch Grössen aus anderen Ländern, doch ist Bella Italia zahlreich vertreten. Popsängerin Laura Pausini, Rapper Ghali und Opernsängerin Cecilia Bartoli heizen dem Publikum musikalisch ein.

Die wohl bekannteste italienische Stimme ist aber Andrea Bocelli. Blind seit seinem zwölften Lebensjahr, ging er dennoch seinen Weg als Sänger und sorgt heutzutage mit klassischen Liedern für Gänsehaut. Nebst musikalischer Unterhaltung bietet die Eröffnungsfeier auch schauspielerische Darbietungen. Hierfür konnte mit Pierfrancesco Favino und Sabrina Impacciatore ein Duo mit weltweiter Bekanntheit gewonnen werden, das sein Talent in Live-Aufführungen präsentieren wird.

Bei all den modernen Komponenten kommen auch olympische Traditionen nicht zu kurz. So befolgt die Show ein striktes Protokoll, das unter anderem die Entfachung des olympischen Feuers, die Entlassung von Tauben und das Abspielen der italienischen und olympischen Hymne vorsieht. Auch das Ablegen eines Eids wird gefordert. Diesen leisten sechs Mitglieder stellvertretend für alle Teilnehmenden und bekennen sich dabei zur Einhaltung der Regeln, Fairplay und dem Verzicht auf Doping.

Premiere mit zwei olympischen Feuern

Bereits die Verteilung auf mehrere Regionen macht Olympia 2026 zu etwas Einmaligem: Niemals zuvor wurden die Spiele auf einer so grossen Fläche wie dieses Jahr in Italien ausgetragen. Hinzu kommen erstmals in der Geschichte gleich zwei olympische Feuer. In Mailand wird die Flamme am Arco della Pace, einem der Wahrzeichen der Stadt, entzündet. Zeitgleich erhellt auch ein Kessel auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo die Ortschaft, bis das Feuer anlässlich der Schlussfeier in der Verona Olympic Arena vom 22. Februar erlischt.

Bis dahin sollen die Spiele ein Sportfest werden und der Schweiz im besten Fall diverse Medaillen einbringen. Zwar wurde auf eine Vorgabe verzichtet, dennoch besteht eine gewisse Erwartungshaltung.