Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina beginnen am Freitag 6. Februar. Blick beantwortet die zehn wichtigsten Fragen, die es zum Sport-Highlight des Jahres gibt.

Wie viele Medaillen wird die Schweiz gewinnen?

Wie viele Medaillen wird die Schweiz gewinnen?

So weit sind die Wettkampf-Orte in Norditalien auseinander

Für viele Events gibt es noch Tickets

Für viele Events gibt es noch Tickets

1 Wie weit sind die Wettkampf-Orte auseinander?

Die 116 Wettkämpfe finden in ganz Norditalien statt. Neben Mailand und Cortina sind weitere Austragungsorte oder «Cluster» Antholz, Bormio, Livigno, Predazzo und Tesero.

Die Eröffnungsfeier steigt am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion, die Schlussfeier am 22. Februar in der Arena von Verona. Die Distanzen sind gross: Von Mailand nach Antholz oder Cortina dauert die Autofahrt rund fünf Stunden, nach Bormio etwa vier.

Die kürzesten Reisen nach der Eröffnungsfeier haben alle Athleten mit Schlittschuhen. Die Eisstadien in Mailand sind vom San-Siro aus in rund einer Stunde erreichbar.

Insgesamt gibt es 13 Wettkampfstätten, elf davon existierten bereits vor den Spielen. Nur die Hockey-Arena in Mailand und die Bobbahn in Cortina wurden für die Spiele komplett neu gebaut.

2 Gibt es noch Tickets und wie teuer sind sie?

Ja, für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina sind noch Tickets erhältlich. Für viele beliebte Wettkämpfe wie Ski alpin oder Eishockey sind die Karten jedoch stark nachgefragt oder bereits ausverkauft. Tickets gibt es online über die offizielle Milano-Cortina-2026-Plattform. Die Preise reichen von 30 Franken bis zu rund 2’650 Franken für die Schlussfeier.

Für mehrere Wettbewerbe in Livigno, dem Austragungsort nahe der Schweizer Grenze, sind noch Tickets verfügbar.

3 Gibt es neue Disziplinen und Sportarten?

2026 gibt es 16 Sportarten. Neu im olympischen Programm ist Skibergsteigen. Ausserdem gibt es neue Wettbewerbe, darunter Skeleton Mixed Team, der Frauen-Doppelsitzer im Rennrodeln, Dual Moguls im Ski Freestyle sowie das Skispringen der Frauen von der Grossschanze.

Im Ski alpin wird neu die Team-Kombination für Männer und Frauen ausgetragen. Die klassische Kombination fällt weg. Ebenfalls gestrichen ist der Parallel-Teamevent.

4 Was sind die Highlights aus Schweizer Sicht?

Zu den Schweizer Highlights zählt erneut Ski alpin. Vor vier Jahren holten die Männer in dieser Schweizer Ur-Disziplin zwei Medaillen, die Frauen sogar sieben. Im Eishockey kehren erstmals seit 2014 wieder NHL-Spieler an die Olympischen Spiele zurück. Die NHL pausiert vom 5. bis 25. Februar 2026.

Auch im Ski Freestyle darf man einiges erwarten: In Peking kamen fünf der 15 Schweizer Medaillen aus dieser Sparte. Viele der erfolgreichen Athletinnen und Athleten sind wieder am Start.

5 Wie viele Medaillen wird die Schweiz gewinnen?

Blick rechnet bei Milano Cortina 2026 mit mindestens zwölf Schweizer Medaillen. Ski alpin bleibt eine Kerndisziplin, auch wenn das Frauen-Team in den Speedrennen ohne Lara Gut-Behrami geringere Chancen auf Medaillen hat als noch 2022. Im Ski Freestyle sind erneut mehrere Medaillen möglich.

Besonderes Augenmerk gibt es auch auf das Skibergsteigen zu legen. Dort überzeugten die Schweizer zuletzt im Weltcup. Auch im Eishockey dürfen sich sowohl die Männer als auch die Frauen Chancen ausrechnen. Das Team von Patrick Fischer zeigte mit der WM-Silbermedaille vor zwei Jahren, dass es zur Weltspitze gehört.

6 Wie viele Medaillen werden insgesamt verteilt?

An den Winterspielen 2026 nehmen über 3500 Athletinnen und Athleten teil. In den 16 Sportarten werden insgesamt 116 Medaillensätze vergeben. Das ergibt mindestens 348 Medaillen, die in Mailand und Cortina verteilt werden.

7 Wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellt die Schweiz?

Für Swiss Olympic nehmen 175 Athletinnen und Athleten an den Winterspielen 2026 teil. Mit 84 Frauen und 91 Männern ist es die grösste Schweizer Delegation jemals an Olympischen Winterspielen. 2022 in Peking waren es noch 166.

Einen grossen Teil stellen die Eishockey-Teams: Bei den Männern reisen 25 Spieler mit, bei den Frauen umfasst das Kader 23 Spielerinnen.

8 Wer bekommt wie viele Preisgelder?

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) selbst zahlt keine Preisgelder aus, diese kommen von den nationalen Verbänden. Swiss Olympic zahlte zuletzt 40’000 Franken für Gold, 30’000 für Silber und 20’000 für Bronze.

International liegt die Schweiz deutlich zurück. Spitzenreiter ist Hongkong mit rund 590’000 Franken für Gold. Italien zahlt 185’000 Franken für Gold, 95’000 für Silber und 62’500 für Bronze. Beispielsweise in Norwegen und Grossbritannien gibt es gar keine Prämien.

9 Wie viel sendet SRF von Olympia?

SRF berichtet an allen 16 Olympia-Tagen live aus Norditalien. Insgesamt zeigt das Schweizer Fernsehen während den zwei Wochen rund 220 Stunden Live-Sport. An den Wettkampftagen ist SRF jeweils von 08.55 Uhr bis 23.55 Uhr durchgehend auf Sendung.

10 Wie viele Fans werden vor Ort erwartet?

Für die Olympischen Winterspiele 2026 stehen insgesamt rund 1,6 Millionen Tickets zur Verfügung. Ende November waren bereits über 850’000 Tickets verkauft, also genau die Hälfte. Die Organisatoren der ersten Olympischen Winterspielen in Europa seit 20 Jahren Rechnen entsprechend mit sehr vielen Fans an den Austragungsorten.