Nach Sieg über die Tschechen
Auf diese Gegner kann die Nati jetzt treffen

Die Schweiz beendet die Gruppenphase an Olympia auf dem zweiten Rang. Auf wen trifft die Nati nun im Vor-Viertelfinal? Blick zeigt dir, auf welche Spiele du achten musst.
Publiziert: 16:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
1/7
Die Schweiz sichert sich dank des Siegtreffers von Dean Kukan gegen Tschechien eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase.
Die Schweiz sichert sich am olympischen Eishockeyturnier eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase. Dank des 4:3-Overtime-Sieges im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Tschechien sichert sich die Nati den zweiten Rang in der Gruppe A. Weil allerdings nur der beste Gruppenzweite direkt für die Viertelfinals qualifiziert ist, muss das Team von Patrick Fischer dennoch in den Vor-Viertelfinals ran.

Dort haben die Schweizer allerdings eine gute Ausgangslage. Ausschlaggebend für die genauen Duelle sind zwei der drei letzten Gruppenspiele am Sonntag zwischen Kanada und Frankreich sowie Dänemark und Lettland. Mögliche Gegner der Nati sind:

Frankreich

  • Wenn Frankreich gegen Kanada mit mindestens acht Toren verliert und Dänemark gegen Lettland Punkte holt
  • Wenn Frankreich gegen Kanada keine Punkte holt, Dänemark gegen Lettland keine Punkte holt und Frankreich nicht zwei Tore im Torverhältnis gegenüber Dänemark aufholt

Italien

  • Wenn Frankreich gegen Kanada mit höchstens acht Toren verliert und Dänemark gegen Lettland Punkte holt
  • Wenn Frankreich gegen Kanada mit höchstens acht Toren verliert und Dänemark gegen Lettland mit mindestens zehn Toren verliert
  • Wenn Frankreich gegen Kanada mit mindestens acht Toren verliert und Dänemark gegen Lettland keine Punkte holt und dabei mit höchstens zehn Toren verliert

Dänemark

  • Wenn Frankreich gegen Kanada mit mindestens zwei Toren weniger verliert als Dänemark gegen Lettland
  • Wenn Frankreich gegen Kanada Punkte holt und Dänemark gegen Lettland keine Punkte holt und dabei mit höchstens zehn Toren verliert

Lettland

  • Wenn Frankreich gegen Kanada drei Punkte holt, Dänemark gegen Lettland drei Punkte holt und Frankreich vier Tore im Torverhältnis gegenüber Lettland aufholt
