So spielt die Nati nach dem Fiala-Schock

Der Modus

Zur Erinnerung, so ist der neue Modus an diesen Olympischen Spielen: Es gibt drei Gruppen mit jeweils vier Teams. Die drei Gruppenersten, sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals, welche am kommenden Mittwoch ausgetragen werden. Alle anderen Teams müssen den Umweg über die Viertelfinal-Qualifikation gehen, welche am Dienstag stattfindet. Erst dann scheiden die ersten Teams aus dem Turnier aus. Schafft die Schweiz die direkte Viertelfinalqualifikation, gibt es vor dem Viertelfinal zwei wertvolle spielfreie Tage. Der Umweg über die zusätzliche Qualifikationsrunde am Vortag des Viertelfinals, ist also möglichst zu vermeiden.