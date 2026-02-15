So spielt die Nati nach dem Fiala-Schock

Die Schweiz spielt wie erwartet ohne die verletzten Fiala, Malgin und Glauser. Kurashev rückt anstelle von Malgin in die Linie mit Hischier und Meier. Suter wird Malgin im Sturm neben Andrighetto und Niederreiter ersetzen. Zudem kommen die bisherigen Ersatzspieler Knak und Berni zum Einsatz.
Geleitet wird die Partie von Michael Campbell (CAN) und Chris Rooney (USA). Als Linesmen stehen Onni Hautamaki (FIN) und Libor Suchanek (CZE) im Einsatz.
Die Schweiz konnte aus den letzten fünf Duellen gegen Tschechien nur eines für sich entscheiden. Der Sieg war das 3:5 vom Mai 2025. Die Tschechen gehen also als Favorit in die Partie. Ihr letzter Sieg von vor zwei Monaten war ebenfalls ein 3:5. Kann die Schweiz den Tschechen ein Bein stellen auf dem Weg ins Viertelfinale?
Die Tschechen haben gegen Frankreich ein turbulentes 6:3 gezeigt. Gegen Kanada hat man gut mitgehalten und erst Sekunden vor Ende des ersten Drittels das 1:0 kassiert. Das 5:0 ist trügerisch und die Tschechen haben definitiv Waffen in der Hinterhand, um der Schweiz wehzutun. Unter anderem der Topscorer von Ligaprimus Davos, Matej Stransky, hat bereits gegen Frankreich ein Tor beisteuern können.
Die Schweiz ist gegen Frankreich stark ins Turnier gestartet. Riat, Moser und Meier konnten den 4:0-Sieg schnüren. Gegen Kanada erwiesen sich aber bereits bekannte Schwächen, die schon im Spiel gegen Frankreich auffielen, als Genickbrecher gegen die starken Kanadier. Das 1:5 ist eine bittere Rückkehr in die Realität, in der man mit den ganz grossen Nationen einfach noch nicht mithalten kann. Nun heisst es Mund abwischen und weitermachen. Gegen Tschechien kann man heute die Viertelfinals sichern.
Zur Erinnerung, so ist der neue Modus an diesen Olympischen Spielen: Es gibt drei Gruppen mit jeweils vier Teams. Die drei Gruppenersten, sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals, welche am kommenden Mittwoch ausgetragen werden. Alle anderen Teams müssen den Umweg über die Viertelfinal-Qualifikation gehen, welche am Dienstag stattfindet. Erst dann scheiden die ersten Teams aus dem Turnier aus. Schafft die Schweiz die direkte Viertelfinalqualifikation, gibt es vor dem Viertelfinal zwei wertvolle spielfreie Tage. Der Umweg über die zusätzliche Qualifikationsrunde am Vortag des Viertelfinals, ist also möglichst zu vermeiden.
Die Schweiz ist in der starken Gruppe A mit Kanada, Tschechien und Frankreich. Den Tschechen erging es bislang ähnlich wie der Schweiz. Gegen Frankreich konnten sich beide klar durchsetzen. Gegen Kanada setzte es sowohl für die Eisgenossen als auch für die Tschechen eine deutliche Klatsche. Immerhin konnte die Schweiz gegen die Kanadier einen Treffer erzielen. Heute ist also das Spiel um die direkte Qualifikation für die Viertelfinals. Wer kann sich die zwei wichtigen Ruhetage vor der KO-Phase sichern?
Herzlich willkommen zum Live-Ticker des heutigen Knüllers zwischen der Schweiz und Tschechien an den Olympischen Winterspielen in Milano/Cortina. Um 12.10 Uhr geht es los in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena und hier sind Sie live dabei. Bis zum Anspiel versorgen wir Sie mit den wichtigsten Informationen und Hintergründen.