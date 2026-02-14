Odermatt besteigt den Schweizer Medaillen-Olymp

Zum vierten Mal fährt Marco Odermatt auf ein Olympia-Podest. Das hat vor ihm noch kein Schweizer Skirennfahrer geschafft. Berücksichtigt man auch die Schweizerinnen, hat ein Duo noch mehr Medaillen als der Nidwaldner.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Gold war das Ziel», sagt Marco Odermatt (28) nach dem Olympia-Riesenslalom ins SRF-Mikrofon. Dieses Ziel verpasst er um knapp sechs Zehntel. Enttäuscht ist der Nidwaldner deswegen nicht. Im Gegenteil. Er sei zufrieden, denn vor allem seine Konstanz sei unglaublich. In Bormio (It) fährt er auf die Ränge zwei (Team-Kombi und Riesenslalom), drei (Super-G) und vier (Abfahrt).

Auch wenn keine wie die des Riesenslaloms in Peking 2022 golden glänzt, reist Odermatt mit drei Medaillen im Gepäck nach Hause – wie sein Teamkollege und Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen (24). Damit ist Odermatt unter den Schweizer Skirennfahrern neu der erfolgreichste Medaillenhamsterer bei Olympischen Spielen. Vor ihm ist keiner viermal aufs Podest gefahren. Auf Platz 1 in dieser Rangliste lag bisher Beat Feuz (39), der seine drei Medaillen in Abfahrt (Gold und Bronze) sowie Super-G (Silber) eingefahren hat. Odermatt hat seine in vier verschiedenen Disziplinen (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Team-Kombi) geholt. Von Allmen zieht mit seinem Hattrick mit Feuz gleich.

Bei den Männern haben daneben nur Bernhard Russi (77, Gold und Silber), Pirmin Zurbriggen (63, Gold und Bronze), Peter Müller (68, zweimal Silber), Karl Molitor (1920–2014, Silber und Bronze) und neu auch Loïc Meillard (29, Silber und Bronze) mehr als eine Olympia-Medaille eingefahren. Tanguy Nef (29, Gold) gehört nun zum Kreis der Schweizer, die eine Olympiamedaille daheim haben.

Frauen-Duo mit fünf Medaillen

Abseits des alpinen Skirennsports gibts zwei Schweizer, die vier Olympiamedaillen gewannen. Diejenigen von Skispringer Simon Ammann (44) und Ex-Langlauf-Star Dario Cologna (39) kennen nur eine Farbe: Gold. Eine Medaille mehr besitzt hingegen Vreni Schneider, die während ihrer Ski-Karriere fünfmal aufs Olympia-Podest (dreimal Gold, je einmal Silber und Bronze) gefahren ist. Auch Wendy Holdener (32) ist fünffache Olympia-Medaillengewinnerin (einmal Gold, je zweimal Silber und Bronze).

Etwas hat Odermatt hingegen wie bisher alle Schweizer Ski-Olympiasieger verpasst: seinen Titel zu verteidigen. So bleibt der Italiener Alberto Tomba (59) der bisher Einzige, dem dies im Riesenslalom (1988 und 1992) gelungen ist.

