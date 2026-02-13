Olympiasiegerin wird mit romantischem Antrag überrascht

Darum gehts
- Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson scheidet im Super-G aus
- Danach wird sie im Ziel von ihrem Freund Connor Watkins mit einem Antrag überrascht
- Nach der Enttäuschung nimmt sie diesen überglücklich an
Mit Gold in der Abfahrt ist Breezy Johnson (30) perfekt in die Olympischen Spiele gestartet. Danach hats für die amerikanische Speedspezialistin keine weitere Medaille gegeben. Nachdem sie in der Abfahrt der Team-Kombi die Bestzeit aufgestellt hat, bringt ihre Partnerin Mikaela Shiffrin (30) das Ding nicht runter. Das Duo landet auf Platz 4.
Auch im Super-G läufts Johnson nicht. Im Gegenteil. Sie stürzt nach einem Fahrfehler und knallt heftig ins Netz. Eine Enttäuschung. Trotzdem endet ihr Aufenthalt in Cortina (It) mit einem Happy End. Denn im Zielraum geht plötzlich ihr Partner Connor Watkins, ein Bauarbeiter aus Salt Lake City (USA), vor ihr auf die Knie. Er macht ihr mitten im Olympia-Getümmel einen Heiratsantrag.
Während sie seinen Worten lauscht, schlägt sie die Hand vor den Mund, nickt immer wieder. Und nimmt am Ende seinen Antrag überglücklich an. Watkins steckt ihr einen Ring mit grossem, blauem Stein an den Finger, dann gibts unter viel Applaus den obligaten Kuss.
«Eine unglaublich surreale Erfahrung»
«Wenn man solche Fehler macht, fühlt man sich irgendwie dumm und möchte einfach nur noch mit seiner Familie und Freunden sprechen», sagt Johnson nach dem Antrag in der US-Sendung «Today». Ihren Partner zu sehen, sei wirklich aufregend gewesen. «Und dann ist einfach alles andere verrückt.»
Für Watkins ist der Tag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. «Es ist eine unglaublich surreale Erfahrung», meint er. Wenn Johnson fahre, sei er immer nervös. Das dürfte sich mit dem Sturz noch verschlimmert haben. Als sie zum Glück schnell wieder aufgestanden sei, habe er erleichtert aufgeatmet. «Und dann begann mein Herz wieder zu rasen, weil ich wusste, dass ich gleich auf die Knie gehen und ihr einen Antrag machen würde.»
Prominente Gratulantin
Neben dem Ring überreicht Watkins seiner Verlobten auch die geschriebenen Worte «Honestly, who are we to fight the alchemy?» (auf Deutsch: «Mal ehrlich, wer sind wir denn, dass wir uns gegen die Alchemie wehren?»). Die Zeile stammt aus dem Song «The Alchemy» von Taylor Swift (36). Und der US-Superstar lässt es sich nicht nehmen und gratuliert Johnson zur Verlobung – ebenfalls mit einer Zeile aus dem gleichen Song. Auch von Johnsons Teamkolleginnen wie Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn gibts Glückwünsche.
Über ihr Privatleben spricht Johnson nur selten. Kurz vor den Olympischen Spielen hat sie in einem NBC-Interview lediglich erwähnt, dass sie einen Freund hat. Er habe ihr Blumen zum 30. Geburtstag geschenkt. Diesen feierte sie am 19. Januar. Auf Instagram schreibt sie nach der Verlobung mit einem Augenzwinkern: «Hey Leute, das ist Connor. Mein Ex-Freund! Und aktueller Verlobter.»
Für Aufsehen sorgte die Amerikanerin im November 2022. Damals machte sie öffentlich, dass sie bisexuell ist. Nun hat sie ihr grosses Glück gefunden.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.