Da darf nichts anbrennen. Die Eishockey-Nati bekommt es am Dienstag bei Olympia im Vor-Viertelfinal mit dem Underdog unter den Underdogs zu tun: Gastgeber Italien.

Darum gehts Die Schweiz spielt am Dienstag gegen Italien im Vor-Viertelfinal

Italien überraschte mit starken Leistungen gegen Schweden und die Slowakei

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Nach dem letzten Gruppenspiel am Sonntagabend war es endlich in Stein gemeisselt. Die Schweiz beendet die Vorrunde als zweitbester Zweiter und trifft am Dienstag um 12.10 Uhr im Vor-Viertelfinal mit Italien auf das schlechteste Team des bisherigen Turniers.

Der Gastgeber, auch wenn es sich nach dem 0:11 im letzten Gruppenspiel gegen Finnland sonderbar anhören mag, gehört zu den positiven Überraschungen bei Olympia. Denn in den ersten beiden Spielen schlugen sich die «Azzurri» gegen die Hockey-Nationen Schweden und Slowakei höchst achtbar.

Gegen die pomadigen Schweden durften die Italiener bis kurz vor Schluss von einer Sensation träumen, ehe die «Tre Kronor» mit zwei späten Toren noch auf 5:2 stellten. «Italien verliert, lässt aber das grosse Schweden bis zum Schluss zittern», titelte die «Gazzetta dello Sport». «Ein unglaubliches Spiel, das einem die Tränen in die Augen treibt», so die rosarote Sportzeitung weiter. Und nach dem 2:3 gegen die Slowakei attestierte «Rainews» den «Azzurri» eine «mutige Leistung».

«Ich bin überwältigt von Emotionen»

Das Lob nach Niederlagen zeigt, wie wenig von den Italienern, die im letzten Frühling wieder in die A-Gruppe aufgestiegen waren, vor diesem Turnier erwartet wurde. NHL-Stars? Haben nur die anderen, auch wenn zehn Spieler im Team in Nordamerika zur Welt kamen. Zum Beispiel Bozen-Stürmer Matt Bradley (29), Torschütze gegen Schweden und die Slowakei, der strahlend seine Grossmutter in Kanada grüsste: «Ich bin überwältigt von Emotionen. Nonna, das ist für dich!»

So gehts beim Hockey weiter Vor-Viertelfinals, am Dienstag Schweiz (5.) – Italien (12.), 12.10 Uhr

Deutschland (6.) – Frankreich (11.), 12.10 Uhr

Tschechien (8.) – Dänemark (9.), 16.40 Uhr

Schweden (7.) – Lettland (10.), 21.10 Uhr Viertelfinals, am Mittwoch Slowakei (3.) – Deutschland/Frankreich, 12.10 Uhr

Kanada (1.) – Tschechien/Dänemark, 16.40 Uhr

Finnland (4.) – Schweiz/Italien, 18.10 Uhr

USA (2.) – Schweden/Lettland, 21.10 Uhr Halbfinals, am Freitag Paarungen gemäss Setzliste nach Gruppenspielen (siehe oben)

Bester – Schlechtester

Stars haben die Italiener nicht. Dafür haben sie für ein Kuriosum gesorgt: In allen drei Spielen setzten sie zwei Torhüter ein. Gegen Schweden verletzte sich Damian Clara nach einer starken Leistung, ehe Kloten-Keeper Davide Fadani ranmusste. Gegen die Slowaken verletzte sich Fadani und wurde durch Clara ersetzt. Und gegen Finnland hatte Clara, der bei Brynäs in Schweden spielt, nach zwei Dritteln und sechs Gegentoren genug. Für Fadani hatten die Finnen dann auch noch fünf Tore auf Lager.

Bei einem Team, in dem neben Fadani mit Tommaso De Luca, Diego Kostner (beide Ambri), Giovanni Morini, Marco Zanetti (beide Lugano) und Alessandro Segafredo (GCK/ZSC Lions) fünf Hinterbänkler aus der Schweiz im Kader stehen, ist der prominenteste Mann der Trainer: Der Finne Jukka Jalonen (63) führte sein Heimatland vor vier Jahren zu Olympia-Gold und dazu noch zu drei WM-Titeln (2011, 2019 und 2022).

Jalonen wird alles versuchen, der Schweiz ein Bein zu stellen. Schliesslich soll er schon lange auf einen Job in der National League aus sein. Dennoch darf sich die Nati von einem Gegner dieses Kalibers nicht aufhalten lassen. In den letzten Jahren haben die Schweizer gegen Underdogs allerdings nie mehr etwas anbrennen lassen. Wie man es gegen Italien macht, haben auch die Finnen gezeigt, auf die das Team von Patrick Fischer im Viertelfinal vom Mittwoch (18.10 Uhr) treffen würde.