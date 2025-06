1/2 Die Schweiz steht an der 3x3 Basketball-WM im Halbfinal. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Equipe besiegt in Ulaanbaatar in den Viertelfinals Lettland 21:15. Am Sonntag um 12 Uhr Schweizer Zeit heisst der Gegner in den Halbfinals Serbien. Die Südosteuropäer setzen sich ganz knapp gegen Puerto Rico durch (20:19).

Das Schweizer Quartett mit Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Thomas Jurkovitz und Jonathan Kazadi zeigt sich in der Hauptstadt der Mongolei nervenstark. Ein 13:15-Rückstand wird mit einer starken Schlussphase getilgt. Die Schweiz steht zum ersten Mal in der Runde der letzten vier einer 3x3-Weltmeisterschaft. Gegen Serbien tritt das Schweizer Quartett als Aussenseiter an.