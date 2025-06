1/6 Bitteres Saisonende für Tyrese Haliburton. Foto: Getty Images

Nicolas Horni Sportredaktor

Nach nur sieben Minuten im alles entscheidenden siebten Spiel des NBA-Finals liegt Tyrese Haliburton (25) bäuchlings auf dem Boden, hämmert mit der Faust auf das Parkett und schreit ein schmerzerfülltes «Nein». Kurz zuvor war er bei einem Antritt Richtung Korb zu Boden gegangen – das sowieso schon angeschlagene rechte Bein gab offenbar nach. Wenig später muss er unter Tränen und gestützt von seinen Teamkollegen in die Kabine. Sein Team bricht daraufhin ein und verliert Spiel sieben letztlich deutlich.

Schon in Spiel 5 hatte sich Haliburton eine Wadenzerrung zugezogen, lief in Spiel 6 trotzdem auf – und führte sein Team angeschlagen zum Sieg. Bereits kurz nach dem Final bestätigt sein Vater eine Verletzung an der Achillessehne. Nun äussert sich auch der NBA-Star selbst erstmals zur Diagnose: «Ich finde keine Worte für diese Enttäuschung. Der Frust ist riesig. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet – und jetzt soll es so enden? Das fühlt sich einfach falsch an.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich würde es wieder tun»

Haliburton wurde nun bereits operiert. In seinem Statement zeigt er sich offen und verletzlich: «Das hier ist einfach scheisse. Mein Fuss fühlt sich an wie Blei. Aber was noch mehr schmerzt, ist mein Kopf», schreibt der 25-Jährige. «Ganz ehrlich: Selbst mit gerissener Achillessehne bereue ich nichts. Ich würde es wieder tun. Indy, es tut mir leid. Wenn es eine Fangemeinde nicht verdient hat, dann ihr. Aber gemeinsam werden wir alles dafür tun, wieder an diesen Punkt zu kommen – und dann auch darüber hinaus.»

Haliburton war in den Playoffs der klare Antreiber der Pacers: 17,7 Punkte, 9 Assists und 5,6 Rebounds wies er im Schnitt auf. In Spiel 1 der Finals entschied er die Partie mit einem Gamewinner in der Schlusssekunde – und spielte sich damit in die Herzen vieler Basketballfans.

Sein Trainer Rick Carlisle kämpfte nach dem verlorenen Duell mit den Tränen. «Wir sind am Boden zerstört», sagte er. NBA-Legende LeBron James reagierte kurz danach auf «X» mit einem simplen: «Scheisse.» Auch NFL-Star Patrick Mahomes schrieb: «Das gibts doch gar nicht.»