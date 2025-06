1/5 Das NBA-Team von LeBron James (l.) und Luka Doncic bekommt aller Voraussicht nach einen neuen Besitzer. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Los Angeles Lakers vor historischem Besitzerwechsel für zehn Milliarden Dollar

Mark Walter plant Übernahme, Jeanie Buss bleibt Präsidentin der Lakers

Walter besitzt bereits Anteile an Dodgers, Sparks und Chelsea

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten steht das NBA-Team Los Angeles Lakers vor einem historischen Besitzerwechsel. Der Milliardär Mark Walter (65) plant, die Mehrheitsanteile der Familie Buss für eine Rekordsumme von zehn Milliarden Dollar (8,2 Milliarden Franken) zu erwerben. Nie wechselte ein Sport-Team für eine grössere Summe den Besitzer. Der bisherige Rekordverkauf der Boston Celtics (ebenfalls NBA) für knapp sechs Milliarden US-Dollar ging erst im März über die Bühne.

Wie Quellen berichten, soll Jeanie Buss (63), Tochter des legendären Lakers-Bosses Jerry Buss (†80) weiterhin als Präsidentin der Lakers fungieren. Die Familie Buss, seit 1979 Haupteigentümer des Teams, wird wohl vorübergehend einen 15-Prozent-Minderheitsanteil behalten. Unter ihrer Führung gewann das aktuelle Team der NBA-Stars LeBron James (40) und Luka Doncic (26) elf Meisterschaften.

Die Lakers-Legende Magic Johnson (65) äusserte sich positiv über den möglichen neuen Besitzer. Auf X schrieb er: «Lakers-Fans sollten begeistert sein. Ein paar Dinge kann ich über Mark verraten: Er ist angetrieben vom Gewinnen, von Spitzenleistungen und davon, alles richtig zu machen. Und er wird die nötigen Ressourcen investieren, um zu gewinnen!» In der abgelaufenen Saison schied das Team schon in der ersten Playoff-Runde (Achtelfinal) aus.

An vielen Sport-Teams beteiligt

Walter, der Chef des Finanzunternehmens «Guggenheim Partners», das Vermögen in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar verwaltet, ist bereits in verschiedenen Sportbereichen engagiert. Er besitzt Anteile an den Los Angeles Dodgers (Baseball), den Los Angeles Sparks (Frauen-Basketball) und dem Chelsea FC . Sein geschätztes Vermögen beträgt laut Forbes 6,1 Milliarden Dollar.

Bereits 2021 erwarb Walter eine Minderheitsbeteiligung an den Lakers, verbunden mit einem Vorkaufsrecht für zukünftige Anteilsverkäufe. Dieses Recht scheint er nun zu nutzen, um die Kontrolle über das renommierte NBA-Team zu übernehmen.