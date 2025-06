1/4 Yanic Niederhäuser strebt die NBA an. Foto: Getty Images

Grégory Beaud

Blick: Du hast in den letzten Wochen viel erlebt. Wie sieht dein Alltag aus?

Yanic Niederhäuser: Im Moment bin ich viel auf Reisen und trainiere mit den NBA-Teams. Sie wollen mich persönlich spielen sehen und mein Spiel, aber auch meine Persönlichkeit beurteilen. Ich reise von Stadt zu Stadt. Ich habe bereits sieben Workouts absolviert und es kommen noch weitere hinzu. Es ist körperlich intensiv, aber ich erlebe es ein bisschen wie eine Saison mit Spielen und Reisen.

Wie gehst du mit dieser geistigen und körperlichen Erschöpfung um?

Ich bereite mich auf jedes Training wie auf ein Spiel vor. Während der College-Saison haben wir auch drei Spiele pro Woche, also versuche ich, diesen Rhythmus und diesen Geisteszustand beizubehalten.

Bei den Vorstellungsgesprächen wird nicht nur über Basketball gesprochen. Wie erlebst du diesen persönlicheren Teil?

Die Franchises wollen wissen, wer ich bin, meinen Werdegang, was mich motiviert. Warum ich Basketball spiele und wie es dazu gekommen ist. Es ist wichtig für sie, die Person hinter dem Spieler zu verstehen.

Ab wann war die NBA für dich ein konkretes Ziel und nicht mehr nur ein Kindheitstraum?

Als ich ein Kind war, war es tatsächlich ein Traum. Aber wirklich möglich wurde es in meinem zweiten Jahr in den USA. Da habe ich verstanden, dass ich eine echte Chance habe. Seitdem bleibe ich geduldig und arbeite jeden Tag daran, es zu schaffen.

Du bist nach zwei Saisons von der University of Illinois zu einem renommierteren Team gewechselt: Penn State. Warum hast du dich dafür entschieden?

Ich wollte eine grössere Herausforderung, in einer grossen Konferenz wie der Big Ten spielen, mit der richtigen Umgebung und dem richtigen Trainer. Das war der beste Ort für mich und hat mir sehr dabei geholfen, mich zu dem Spieler zu entwickeln, der ich heute bin.

Dein Weg führte dich schon in jungen Jahren aus der Schweiz zunächst nach Deutschland. Wie schwierig war das?

Die Entscheidung zu treffen, war leicht. Ich war sehr motiviert. Das Schwierigste war, weit weg von meiner Familie zu sein. Wenn du so jung bist, ist das natürlich keine einfache Situation. Gleichzeitig wusste ich aber auch, warum ich das tat. Mir war aber auch bewusst, dass sich diese Opfer auszahlen würden.

Im NBA-Rookie-Camp hat man gesehen, dass du alle Beobachter körperlich beeindruckt hast. Warst du schon immer so ein athletischer Spieler?

Nein (lacht)! Früher war ich überhaupt nicht athletisch. Meinen ersten Dunk in einem Spiel hatte ich mit 18 Jahren. Als ich nach Amerika kam, habe ich mich dank des Fitnesstrainings stark verbessert. Seit meinem ersten Jahr dort habe ich einen grossen Sprung gemacht.

Welche Aspekte des Spiels werden an dir von den Teams besonders beachtet?

Sie sagen mir, dass ich weiter an meinem Wurf von aussen und an meiner Fähigkeit, auf mehreren Positionen zu verteidigen, arbeiten soll. Aber sie erinnern mich auch daran, meine Stärken auszubauen und noch besser in dem zu werden, was ich gut kann. Ich schiesse jeden Tag. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden: meine Schwächen auszubauen und meine Stärken weiter zu festigen.

Erzähl uns von deinem Werdegang in der Schweiz.

Ich bin in Bern geboren, aber in Fräschels im Kanton Freiburg aufgewachsen. Mit zehn Jahren habe ich in Neuenburg mit Basketball angefangen und bin dann zu Fribourg Olympique gegangen, um mich weiterzuentwickeln. Die Academy ist ein guter Ort, um sich zu entwickeln. Aber als ich 15 Jahre alt war, wollte ich mehr. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung brauchte, deshalb bin ich nach Deutschland und später in die USA gegangen.

Du hast dich entschieden, dich dieses Jahr für den Draft zu bewerben, anstatt ein weiteres Jahr an der Universität zu verbringen. War das eine offensichtliche Entscheidung?

Ja. Als ich meinen Namen auf die Liste der potenziellen Spieler gesetzt habe, die dieses Jahr gedraftet werden, wusste ich, dass ich dort bleiben wollte. Tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich bereit bin.

Wie gehst du an die bevorstehende Draft heran? Weisst du, was dich erwartet?

Wir haben eine Vorstellung davon, in welchem Bereich ich ausgewählt werden könnte, aber um ehrlich zu sein, man weiss es nie. Ich möchte vor allem ein Team finden, in dem ich mich langfristig gut entwickeln kann. Letztendlich ist es nicht so wichtig, auf welchem Platz ich ausgewählt werde, solange das Projekt gut ist und ich mich in einem guten Umfeld weiterentwickeln kann.

Hast du dein Kostüm für den grossen Abend geplant?

Ja (lacht)! Es wird blau sein, und meine ganze Familie wird auch in Blau gekleidet sein. Meine Grosseltern, meine Tante, meine Cousine und einige Freunde werden mit mir diesen Moment erleben.

Siehst du dich heute schon als NBA-Spieler?

Ja, aber um ehrlich zu sein, nicht erst seit heute. Die ganze letzte Saison habe ich wie ein NBA-Spieler trainiert, ich pflege meinen Körper wie ein NBA-Spieler. Jetzt, da der Draft näher rückt, wird es immer konkreter. Aber ich weiss, dass ich alles getan habe, um es zu schaffen.

Welche Spieler haben dich inspiriert, als du jünger warst?

Ich habe immer LeBron James verfolgt. Mein Lieblingsspieler war Russell Westbrook, weil er so viel Energie hatte. Ich habe mir auch gerne Stephen Curry und Kevin Durant angesehen.

Alles Spieler, die viel kleiner waren als du …

(Lacht) Ja, es stimmt, dass ich zwischen den ersten Jahren, in denen ich mich für die NBA interessierte, indem ich mir morgens die Spielzusammenfassungen ansah, und heute ein paar Zentimeter gewachsen bin. Als ich älter wurde, begann ich, mir andere Spieler, mit denen ich die gleichen Eigenschaften teile, genauer anzusehen. Natürlich habe ich mich mehr auf Spieler wie Anthony Davis konzentriert.

Wenn du in dein Traumteam gedraftet werden könntest, wäre es dann Dallas mit ihm?

Ich habe keinen speziellen Traum, aber von einem Spieler wie Anthony Davis zu lernen, wäre unglaublich. Ich könnte an seiner Seite viel lernen. Aber es ist nicht der einzige Ort. Ich weiss nur, dass ich mich auf mich selbst konzentrieren muss und dann werden gute Dinge passieren.