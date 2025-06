Oklahoma feiert historischen NBA-Titel

1/6 Oklahoma City feiert den ersten NBA-Titel seit dem Umzug der Franchise. Foto: keystone-sda.ch

Oklahoma City ist erstmals NBA-Meister. Die Thunder entscheiden die Final-Serie gegen die Indiana Pacers dank einem 103:91 zu Hause in Spiel 7 für sich.

Lange scheint die Serie von knappen Ergebnissen in siebten Final-Spielen eine Fortsetzung zu finden. Lediglich in vier von zuvor 19 Duellen, in denen die das siebte Spiel über die Vergabe des Meistertitels entscheiden musste, ist die Differenz beim Skore am Ende zweistellig. Letztmals ist dies vor sage und schreibe 51 Jahren der Fall gewesen, als die Boston Celtics die Milwaukee Bucks 102:87 bezwungen haben.

Die Thunder schaffen mit den 103 Punkten zudem etwas, was seit 37 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Als zuvor letzter Meister haben die Los Angeles Lakers beim 108:105 gegen die Detroit Pistons in der siebten finalen Partie die 100-Punkte-Marke übertroffen.

Thunder sorgen im dritten Viertel für Entscheidung

Bei Halbzeit liegen die Pacers 48:47 voraus; mehr als fünf Punkte Vorsprung hat sich bis dahin kein Team erarbeiten können. Beide Mannschaften schliessen weniger als die Hälfte ihrer Abschlussversuche erfolgreich ab. Druck und Nervosität scheinen auf dem Parkett allgegenwärtig. Dann aber setzen die Thunder zum Steigerungslauf an. Nach der Pause stimmt bei der Nummer 1 der Regular Season neben der ohnehin starken Defensive auch das Niveau in der Offensive wieder.

Nach drei Vierteln liegen die Thunder mit 13 Zählern im Vorteil, den sie in den abschliessenden zwölf Minuten nicht mehr aus der Hand gaben. Der neue Champion kann sich einmal mehr auf Shai Gilgeous-Alexander verlassen. Der als wertvollster Spieler dieser Meisterschaft ausgezeichnete Kanadier steuert 29 Punkte und zwölf Vorlagen zum Triumph bei.

Verletzungsdrama um Indiana-Star

Die Pacers haben knapp fünf Minuten vor dem Ende des ersten Abschnitts einen argen Dämpfer hinzunehmen. Ihr Anführer Tyrese Haliburton geht ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden, bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und ist danach zum Zuschauen verbannt. Vorerst deutet alles auf eine schwere Verletzung der zuletzt schon angeschlagenen rechten Wade hin. Haliburtons Vater bestätigt später allerdings eine Entzündung der Achillessehne.

Die Thunder erringen ihren ersten Meistertitel seit dem Umzug des Teams nach Oklahoma City. Als Seattle SuperSonics hat sich die Franchise vor 46 Jahren die Krone zum zuvor einzigen Mal gesichert.