Im NBA Draft 2025 wird Yanic Konan Niederhäuser an 30. Stelle von den Los Angeles Clippers ausgewählt. Erst als vierter Schweizer schafft er es in die beste Basketballliga der Welt. Für den Fribourger ist das aber erst der Anfang.

1/6 Im NBA Draft 2025 wird Yanic Konan Niederhäuser an 30. Stelle von den Los Angeles Clippers ausgewählt. Foto: Jesse D. Garrabrant

Darum gehts Yanic Konan Niederhäuser schafft es als vierter Schweizer in die NBA

Der 22-Jährige wurde von den Los Angeles Clippers gedraftet

Er wurde als 30. und letzter Pick der ersten Runde ausgewählt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Grégory Beaud

Am Mittwochabend schreibt Yanic Konan Niederhäuser Geschichte. Als erst vierter Schweizer schafft er es in die amerikanische Basketballliga NBA.

Am Morgen des Drafts ahnte er das noch nicht. «Es fällt mir immer noch schwer, das zu realisieren, solange es nicht konkret ist», sagte er gegenüber Blick.

Am Abend muss der Fribourger dann lange warten, bis sein Name im Barclays Center in Brooklyn endlich aufgerufen wird. Sehr lange. So lange, dass es bis zum 30. und letzten Pick der ersten Runde geht, bis er seinen Namen von NBA-Commissioner Adam Silver zu hören bekommt.

Seiner Freude tut diese Wartezeit jedoch keinen Abbruch – im Gegenteil. «Ich spüre viele Emotionen. Ich bin glücklich, dankbar und voller Freude. Es ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt richtig begreife, was gerade passiert», so der 22-Jährige gegenüber Blick.

«Jetzt gehe ich wirklich nach Los Angeles»

Als Kind habe er in Fräschels FR auf einem kleinen Basketballplatz im Dorf gespielt und sich vorgestellt, dass er es eines Tages vielleicht schaffen könnte. «Es war ein Traum von mir, irgendwann mal an der Westküste zu leben. Und jetzt gehe ich wirklich nach Los Angeles. Ich will einfach Gott und allen danken, die mich auf meinem Weg unterstützt haben.»

Der ganze Abend sei eine einzigartige Erfahrung gewesen. «Ich sass mit meiner Familie oben in der Suite, mitten unter den Fans. Wir haben gewartet, jede Auswahl mitverfolgt. Es war stressig, irgendwann haben meine Beine angefangen zu zittern. Ich habe mir immer wieder gesagt: Ich werde der Nächste sein.»

Trotzdem ging Pick um Pick vorbei, ohne dass Niederhäuser ausgewählt wurde. Beunruhigt habe ihn das nicht, aber: «Ja, ich dachte, dass es vielleicht morgen (in der 2. Runde, Anm. d. Red.) passieren würde. Ich habe nie aufgehört, daran zu glauben. Aber selbst wenn es heute nicht geklappt hätte – ich wäre morgen ganz entspannt wiedergekommen.»

Erster Schweizer NBA-Champion?

Ganz zum Schluss der ersten Runde klappte es dann doch noch. «Mein Agent kam angerannt und sagte: Yanic, komm, es sind die Clippers. In dem Moment dachte ich: Scheisse, jetzt wirds ernst. (lacht) Bevor ich zur Bühne gelaufen bin, habe ich dann meine Eltern und meine ganze Familie umarmt. Ich bin sehr dankbar.»

Auf diesem Erfolg ausruhen möchte sich der 22-Jährige nicht. «Jetzt geht es darum, sich wieder zu konzentrieren. Ich habe mein Ziel, es in die NBA zu schaffen, erreicht, aber das ist erst der Anfang.» Die eigentliche Arbeit beginne jetzt. Er wolle zeigen, dass er gut spielen und sich durchsetzten könne. «Und warum nicht der erste Schweizer NBA-Meister werden? Ich mache mich direkt an die Arbeit.»