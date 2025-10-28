Moto3-Fahrer versuchte, Horror-Crash zu verhindern

DE
Übler Crash in Malaysia:Dettwiler wird auf Aufwärmrunde heftig abgeschossen

Nach dem Drama um Töff-Youngster Noah Dettwiler, der beim Moto3-GP in Sepang (Mal) mit Jose Antonio Rueda kollidierte und schwer verletzt wurde, gibt es neue Details: Ángel Piqueras versuchte per Handzeichen noch, die Kollegen zu warnen – Rueda übersah die Zeichen.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
1/6
Noah Dettwiler nach dem schweren Unfall in Sepang – weiter in kritischem Zustand.
Foto: freshfocus

Darum gehts

  • Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler schwer verletzt nach Kollision in Sepang
  • Ángel Piqueras versuchte, andere Fahrer vor dem Unfall zu warnen
  • Dettwiler erlitt mehrere Herzstillstände, Milz- und Lungenverletzungen sowie Beinbruch
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Seit dem Moto3-Grand-Prix in Sepang (Mal) bangt die Motorsport-Welt um den verunglückten Schweizer Noah Dettwiler (20). Der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda (19) war in der Besichtigungsrunde vor dem Rennen mit dem Solothurner kollidiert. Dieser war daraufhin schwer verletzt ins Spital gebracht worden. Angesichts mehrerer Herzstillstände, Milz- und Lungenverletzungen sowie eines offenen Beinbruchs wird Dettwilers Zustand von den Ärzten weiterhin als ernst beurteilt.

Warnversuch von Piqueras

Jetzt kommen neue Details ans Licht: Moto3-Fahrer Ángel Piqueras (18) hatte offenbar noch versucht, die nachfolgenden Fahrer auf die verlangsamte Fahrt von Dettwiler aufmerksam zu machen – leider vergeblich. «Ich sah den Fahrer, der am Rand fast stehenblieb. Ich wusste, dass andere hinter mir kommen und versuchte, per Handzeichen zu zeigen: ‹Stopp!›. Rueda hat es offenbar nicht gesehen», schildert Piqueras die Situation aus seiner Sicht.

Gemäss einem Video eines Tribünengastes, das derzeit im Netz kursiert, ist tatsächlich zu erkennen, wie Piqueras das Handzeichen gibt – Rueda übersah die Warnung. Piqueras betonte nach seiner Fahrt aufs Podest: «Das Rennen ist zweitrangig. Wichtig ist, dass es den beiden Fahrern möglichst schnell wieder gut geht.»

Emotionale Reaktionen im Paddock

Auch Adrián Fernández (21), Dritter im Rennen, sprach über die emotionale Belastung: «Wir sind heute für Rueda und Noah gefahren. Ich hoffe, sie erholen sich schnell und können bald wieder bei uns sein.» Dettwilers Familie ist inzwischen vor Ort in Kuala Lumpur, um den jungen Schweizer zu unterstützen, während Rueda nach einem leichten Schädeltrauma und Handbruch transportfähig ist.

