Schockmoment beim Moto3-Rennen in Sepang: Noch vor dem Rennstart kracht Weltmeister Jose Antonio Rueda fürchterlich in den Töff von Noah Dettwiler. Es gibt erste Entwarnung, aber die genaue Verletzung ist noch unklar.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Unfassbarer Zwischenfall beim Töff-GP in Malaysia. Das Rennen der Moto3-Klasse läuft noch gar nicht, die Piloten der kleinsten WM-Kategorie sind erst auf dem Weg in die Startaufstellung. Da knallt es fürchterlich.

Noah Dettwiler (20) scheint ein Problem mit seiner KTM zu haben, der Schweizer fährt jedenfalls in noch langsamer Fahrt am Streckenrand. Da rast der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda (19) heran, übersieht Dettwiler komplett und kracht mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

«Da ist viel Unglückliches zusammen gekommen»

Was für eine Horrorszene. Dettwiler fliegt, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, richtiggehend von seiner Maschine und schlittert wehrlos über die Fahrbahn. Sofort kommen die roten Flaggen raus. Das Rennen wird gar nicht erst gestartet. Beide Piloten müssen noch auf der Piste erstversorgt werden.

Bei ServusTV kommentiert der ehemalige Rennfahrer Alex Hofmann geschockt die Szenen: «Da ist so viel Unglückliches zusammen gekommen. Warum fährt Noah mit Defekt auf der Ideallinie? Warum schaut Rueda auf der Sichtungsrunde nicht nach vorne? Hoffentlich ist es nicht schlimm.»

Ein erstes Aufatmen folgt mit der offiziellen Nachricht, dass beide Fahrer bei Bewusstsein sind. Die Bergung und der Heli-Abtransport ins Spital nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch. Das eigentliche Rennen kann erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet werden.

Auch wenn ServusTV mit Infos aus Dettwilers Team CIP-KTM, dass der Schweizer nicht schwerer verletzt sei, eine erste Entwarnung verbreitet, ist es noch zu früh dafür.