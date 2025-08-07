DE
FR
Abonnieren

Das steckt dahinter
Tom Lüthi gibt bei Spielberg-GP Mini-Comeback

Tom Lüthi kehrt vier Jahre nach seinem Rücktritt für ein Legendenrennen auf eine GP-Piste zurück. Der ehemalige Töff-Weltmeister wird beim Österreich-GP an einem von Red Bull inszenierten Showrennen teilnehmen.
Publiziert: vor 42 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Weiterhin Benzin im Blut: Nun gibt Tom Lüthi im Rahmen eines Legendenrennens in Spielberg Gas.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts

  • Tom Lüthi wird beim Österreich-GP in einem Legendenrennen auf den Töff steigen
  • Lüthi fährt mit seiner Moto2-Kalex von 2019 aus seinem letzten Siegjahr
  • Das Rennen findet vor rund 80'000 Fans zwischen Moto2- und MotoGP-Rennen statt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias DubachLeiter Reporter-Pool Blick Sport

Tom Lüthi (38) gibt vier Jahre nach seinem Rücktritt im Rahmen eines Grand Prix wieder richtig Gas. Der frühere Töff-Held wird sich im Rahmen des Österreich-GP (15. bis 17. August) in die Lederkombi zwängen und sich in die Startaufstellung stellen. 

Was hinter dem Mini-Comeback steckt? Lüthi fährt in Spielberg in einem von Strecken-Betreiber Red Bull gross inszenierten Legendenrennen mit. Am Renntag, wenn die Tribünen mit wohl rund 80’000 Fans gefüllt sind, bekommen die eingeladenen Töff-Legenden in der Pause zwischen dem Moto2- und dem MotoGP-Rennen eine prominente Bühne für ihre Show. 

Geht Lüthi gar mit seinem altehrwürdigen 125-ccm-Töff aus dem Weltmeisterjahr 2005 an den Start? «Nein, ich fahre mit der Moto2-Kalex von 2019», sagt der Berner. Das ist die Maschine seines 17. und letzten GP-Siegs aus der Saison, in der Lüthi nach dem MotoGP-Abenteuer in die zweithöchste WM-Klasse zurückkehrte und WM-Dritter wurde. 

Sein Arbeitgeber liefert seine frühere GP-Maschine

Damals fuhr Lüthi für das deutsche Intact-Dynavolt-Team – für denselben Rennstall arbeitet er nun auch höchst erfolgreich in der neuen Rolle als Fahrer-Mentor. Der Spanier Manuel Gonzalez (23), den der Schweizer betreut, hat diese Saison schon vier GPs gewonnen, führt die Moto2-WM an und gilt als MotoGP-Aufstiegskandidat.

Mehr zum Töff-Sport
Tom Lüthis unheimliche Bilanz als Rennfahrer-Coach
Schützling ist WM-Leader
Tom Lüthis unheimliche Bilanz als Rennfahrer-Coach
Töff-Ass Aegerter erfährt Team-Trennung per Social Media
«Ich finde es respektlos»
Töff-Ass Aegerter erfährt Team-Trennung per Social Media
So gehts den Schweizer Töff-Sorgenkindern
Aegerter zeigt Hals-Narbe
So gehts den Schweizer Töff-Sorgenkindern
Marc Marquez setzt seine Sprint-Dominanz fort
Sieg in Deutschland
Marc Marquez setzt seine Sprint-Dominanz fort
Sportpsychologe Jörg Wetzel unerwartet gestorben
Betreute Olympia-Athleten
Schweizer Sportpsychologe Jörg Wetzel unerwartet gestorben
Youngster vor Debüt in der Moto3
Zwei Schweizer am Start
Youngster vor Debüt in der Moto3
Spanier schreibt mit verrücktem Wechsel Sport-Geschichte
Töff-Ass wird Rad-Profi
Spanier schreibt mit verrücktem Wechsel Sport-Geschichte

Und die Deutschen sind es nun auch, die Lüthis fahrbaren Untersatz für seinen Legenden-Auftritt nach Spielberg bringen. Der Töff ist sonst im Team-Hauptquartier im süddeutschen Memmingen eingestellt.

Im Legendenrennen gehts natürlich mehr um die Show als um den Sieg – zumal Lüthis «Gegner» entweder nicht mehr die Allerjüngsten sind wie Rekordweltmeister Giacomo Agostini (83) oder aber erhebliche PS-Vorteile haben wie Ex-Weltmeister Casey Stoner (39) auf seiner MotoGP-Maschine.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?