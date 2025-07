Sieg in Deutschland

1/2 Marc Marquez feiert im elften Sprintrennen der Saison seinen zehnten Sieg. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Sprint bleibt die Domäne von Marc Marquez. Beim Grand-Prix von Deutschland auf dem Sachsenring holt sich der WM-Leader auf der Ducati den zehnten Sieg im elften Sprint dieser Saison.

In der letzten der fünfzehn Runden zieht der 32-jährige Spanier noch an Marco Bezzecchi auf der Aprilia vorbei. Mit Fabio Quartararo auf der Yamaha fahren drei verschiedene Marken aufs Podest.

Marc Marquez baute seine Position in der WM-Wertung weiter aus. Die ersten Verfolger Alex Marquez (8.) und Francesco Bagnaia (12.) verlieren weiter an Boden. Marc Marquez jagt seinen siebten WM-Titel in der Königsklasse - den ersten seit 2019.