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Tausendstel entscheiden
Marquez gewinnt den Sprint in Barcelona

Alex Marquez triumphiert im MotoGP-Sprint von Barcelona. Der Spanier siegt auf Ducati mit 41 Tausendstel Vorsprung vor Pole-Setter
Publiziert: vor 44 Minuten
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Alex Marquez (vorne) gewinnt den Sprint in Barcelona.
Foto: Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alex Marquez fährt beim MotoGP-Sprint von Barcelona als Sieger über die Ziellinie. Der Spanier setzt sich auf seiner Ducati beim Heimrennen nur 41 Tausendstel vor seinen Landsmann Pedro Acosta (KTM), der von der Pole-Position gestartet war. Komplettiert wird das Podest von Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio aus Italien.

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Für Marquez ist es nach dem GP-Sieg von Spanien der zweite Saisonsieg. Im Sprint triumphiert der jüngere Bruder des verletzten Marc Marquez in dieser Saison erstmals. Derweil muss sich WM-Leader Marco Bezzecchi aus Italien mit dem siebten Rang zufriedengeben, während dessen Aprilia-Teamkollege und Sieger des Le-Mans-Sprints vom vergangenen Wochenende Jorge stürzt.

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