Jorge Martin doppelt in Le Mans nach Sprint-Sieg nach

Jorge Martin triumphiert erneut: Nach dem Sprint-Sieg gewinnt der Spanier auch das MotoGP-Hauptrennen in Le Mans. Aprilia feiert mit Bezzecchi und Ogura den ersten Dreifachsieg der Teamgeschichte.

Jorge Martin triumphiert erneut: Nach dem Sprint-Sieg gewinnt der Spanier auch das MotoGP-Hauptrennen in Le Mans. Aprilia feiert mit Bezzecchi und Ogura den ersten Dreifachsieg der Teamgeschichte.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach dem Sprint-Sieg am Samstag holt sich Jorge Martin in Le Mans (Fr) auch den Sieg im Hauptrennen. In der drittletzten Runde überholt der spanische Aprilia-Fahrer seinen italienischen Teamkollegen Marco Bezzecchi und lässt sich den zweiten Triumph des Wochenendes am Ende nicht mehr nehmen.

Mit dem Japaner Ai Ogura komplettiert ein weiterer Aprilia-Fahrer das Treppchen und sorgt mit seinem ersten MotoGP-Podestplatz nicht nur für ein persönliches Bestergebnis, sondern auch dafür, dass sein Team Geschichte schreibt. Denn noch nie zuvor gab es für den italienischen Hersteller in der Königsklasse einen Dreifachsieg.

Polesetter Bagnaia stürzt

Von der Pole-Position gestartet war in Frankreich Francesco Bagnaia. Der Italiener rutschte jedoch in der 16. von 27 Runden noch auf Podestkurs liegend weg und ging aufgrund des Sturzes leer aus.

Der amtierende Weltmeister Marc Marquez stand derweil nach seinem schweren Sturz im Sprint gar nicht am Start. Der Spanier hatte am Samstag einen Fussbruch erlitten und muss nun operiert werden. Dadurch verpasst Marquez auch sein Heimrennen in Barcelona, das am kommenden Wochenende stattfindet.