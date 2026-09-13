Beim Grossen Preis von San Marino gehen die ersten sechs Ränge allesamt an Spanier. Marc Marquez ist dank seines Sieges neuer WM-Leader.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem Sieg im Sprint-Rennen am Samstag gewinnt Marc Marquez auch den GP von San Marino.

Der siebenfache Weltmeister übernimmt dank des Triumphs in Misano (It) von seinem spanischen Landsmann Jorge Martin die WM-Führung in der MotoGP. Die beiden liegen mit je 274 Punkten an der Spitze, Marquez wird aufgrund seiner fünf Saisonsiege (gegenüber einem) auf Platz eins geführt.

Auf Rang zwei fährt Marcs Bruder Alex Marquez, der Spanier Pedro Acosta wird Dritter. Fermin Aldeguer, Jorge Martin und Raul Fernández sorgen dahinter gar für die totale Spanien-Dominanz.