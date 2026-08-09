Der GP von Grossbritannien bringt den zwölften Sieger in den letzten zwölf Austragungen. Der Spanier Raul Fernandez sticht Pole-Mann Jorge Martin aus.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der GP von Grossbritannien geht an Raul Fernandez. Der Spanier feiert in seinem 90. Rennen auf der höchsten Stufe des Motorradsports seinen zweiten Sieg. Damit hat in Silverstone in den letzten 12 Jahren kein Fahrer mehr als einen GP-Sieg eingefahren.

Auf den Plätzen zwei und drei landen mit Landsmann Jorge Martin und dem Italiener Marco Bezzecchi zwei weitere Aprilia-Piloten. Während Fernandez den von der Pole-Position startenden Martin schnell überholte und sich einen komfortablen Vorsprung herausfahren konnte, ist der Dreikampf um die anderen Podestplätze lange spannend. Alex Marquez geht am Ende als Vierter leer aus.

Im WM-Klassement führt nach wie vor Martin. Bezzecchi überholt Fernandez' Trackhouse-Teamkollegen (fahren auf Aprilia-Maschinen, Anm. d. Red.) Ai Ogura, der im Rennen stürzt.