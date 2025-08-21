DE
FR
Abonnieren

Alle Startzeiten von Trainings, Qualifyings, Sprint und Rennen
Das Rennprogramm zum MotoGP-Wochenende in Ungarn

Während die F1 noch eine Woche in der Sommerpause schlummert, sorgt die MotoGP dieses Wochenende für heisse Kämpfe auf der neuen Rennstrecke in Ungarn. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifyings, Sprint und Rennen.
Publiziert: 16:14 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Marc Márquez (l.) lässt derzeit alles und jeden stehen und steuert unaufhaltsam auf seinen 7. MotoGP-WM-Titel zu.
Foto: Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

MotoGP-Programm in Ungarn

TagKategorieStartzeit
Freitag, 22. August1. Freies Training10.45 Uhr
Freitag, 22. AugustTraining15.00 Uhr
Samstag, 23. August2. Freies Training10.10 Uhr
Samstag, 23. AugustQualifying 110.50 Uhr
Samstag, 23. AugustQualifying 211.15 Uhr
Samstag, 23. AugustSprint15.00 Uhr
Sonntag, 24. AugustRennen14.00 Uhr

Neun Rennwochenenden verbleiben in der aktuellen Saison noch. Holt ein Fahrer dabei jedes Mal das Punktemaximum von 37 Zählern (Sprint- und GP-Sieg), gibts also noch satte 333 Punkte zu holen. Und trotzdem kann von einem spannenden Titelkampf nicht die Rede sein. Fast jedes Wochenende sendet Marc Márquez ein klares Signal an die Konkurrenz: Jegliche Gegenwehr ist zwecklos.

Der ältere der beiden Márquez-Brüder marschiert unaufhaltsam in Richtung seines 7. MotoGP-WM-Titels und versetzt derzeit Fans und Konkurrenten gleichermassen ins Staunen. Vergangene Woche fuhr er auf dem Red Bull Ring seinen neunten Saisonsieg ein – in 13 Rennen. In Sprintrennen steht er gar bei zwölf Siegen in 13 Durchführungen. Diese Dominanz zeigt sich nicht zuletzt in der WM-Rangliste, die er vor Bruder Alex mit 142 Punkten Vorsprung anführt. Den Titel wird er sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit holen, 333 ausstehende Punkte hin oder her.

Mehr Motorsport
Töff-Riese Marc Marquez spielt mit seinen Gegnern
Sechtes Double in Folge
Töff-Riese Marc Marquez spielt mit seinen Gegnern
Talent Dettwiler fährt um seine letzte Chance
WM bald ohne Schweizer?
Töff-Talent fährt um seine letzte Chance
SRF-Experte kämpfte sich ins Leben zurück
Mit Video
Er überlebte dank Freundin
SRF-Experte kämpfte sich ins Leben zurück
Töff-Ass Aegerter erfährt Team-Trennung per Social Media
«Ich finde es respektlos»
Töff-Ass Aegerter erfährt Team-Trennung per Social Media

Moto2 und Moto3 ohne Sprint, dafür mit Schweizer Beteiligung

TagKategorieStartzeit
Freitag, 22. August1. Freies Training Moto39.00 Uhr

Freitag, 22. August

1. Freies Training Moto29.50 Uhr

Freitag, 22. August

Training Moto313.15 Uhr

Freitag, 22. August

Training Moto214.05 Uhr

Samstag, 23. August

2. Freies Training Moto38.40 Uhr

Samstag, 23. August

2. Freies Training Moto2

9.25 Uhr

Samstag, 23. August

Qualifying 1 Moto312.45 Uhr

Samstag, 23. August

Qualifying 2 Moto3

13.10 Uhr

Samstag, 23. August

Qualifying 1 Moto2

13.40 Uhr

Samstag, 23. August

Qualifying 2 Moto2

14.05 Uhr
Sonntag, 24. AugustRennen Moto311.00 Uhr

Sonntag, 24. August

Rennen Moto2

12.15 Uhr

Aus Schweizer Sicht besonders interessant sind die Moto3-Rennen, wo Noah Dettwiler für das Team CIP Green Power an den Start geht. Zuletzt war auch Lenoxx Phommara in zwei Moto3-Rennen im Einsatz, wo er den verletzten Luca Lunetta (Waden- und Schienbeinbruch) ersetzte. Wie Dettwiler blieb er dabei ohne Punkte.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen