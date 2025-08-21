MotoGP-Programm in Ungarn
|Tag
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 22. August
|1. Freies Training
|10.45 Uhr
|Freitag, 22. August
|Training
|15.00 Uhr
|Samstag, 23. August
|2. Freies Training
|10.10 Uhr
|Samstag, 23. August
|Qualifying 1
|10.50 Uhr
|Samstag, 23. August
|Qualifying 2
|11.15 Uhr
|Samstag, 23. August
|Sprint
|15.00 Uhr
|Sonntag, 24. August
|Rennen
|14.00 Uhr
Neun Rennwochenenden verbleiben in der aktuellen Saison noch. Holt ein Fahrer dabei jedes Mal das Punktemaximum von 37 Zählern (Sprint- und GP-Sieg), gibts also noch satte 333 Punkte zu holen. Und trotzdem kann von einem spannenden Titelkampf nicht die Rede sein. Fast jedes Wochenende sendet Marc Márquez ein klares Signal an die Konkurrenz: Jegliche Gegenwehr ist zwecklos.
Der ältere der beiden Márquez-Brüder marschiert unaufhaltsam in Richtung seines 7. MotoGP-WM-Titels und versetzt derzeit Fans und Konkurrenten gleichermassen ins Staunen. Vergangene Woche fuhr er auf dem Red Bull Ring seinen neunten Saisonsieg ein – in 13 Rennen. In Sprintrennen steht er gar bei zwölf Siegen in 13 Durchführungen. Diese Dominanz zeigt sich nicht zuletzt in der WM-Rangliste, die er vor Bruder Alex mit 142 Punkten Vorsprung anführt. Den Titel wird er sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit holen, 333 ausstehende Punkte hin oder her.
Moto2 und Moto3 ohne Sprint, dafür mit Schweizer Beteiligung
|Tag
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 22. August
|1. Freies Training Moto3
|9.00 Uhr
Freitag, 22. August
|1. Freies Training Moto2
|9.50 Uhr
Freitag, 22. August
|Training Moto3
|13.15 Uhr
Freitag, 22. August
|Training Moto2
|14.05 Uhr
Samstag, 23. August
|2. Freies Training Moto3
|8.40 Uhr
Samstag, 23. August
2. Freies Training Moto2
|9.25 Uhr
Samstag, 23. August
|Qualifying 1 Moto3
|12.45 Uhr
Samstag, 23. August
Qualifying 2 Moto3
|13.10 Uhr
Samstag, 23. August
Qualifying 1 Moto2
|13.40 Uhr
Samstag, 23. August
Qualifying 2 Moto2
|14.05 Uhr
|Sonntag, 24. August
|Rennen Moto3
|11.00 Uhr
Sonntag, 24. August
Rennen Moto2
|12.15 Uhr
Aus Schweizer Sicht besonders interessant sind die Moto3-Rennen, wo Noah Dettwiler für das Team CIP Green Power an den Start geht. Zuletzt war auch Lenoxx Phommara in zwei Moto3-Rennen im Einsatz, wo er den verletzten Luca Lunetta (Waden- und Schienbeinbruch) ersetzte. Wie Dettwiler blieb er dabei ohne Punkte.