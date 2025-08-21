Während die F1 noch eine Woche in der Sommerpause schlummert, sorgt die MotoGP dieses Wochenende für heisse Kämpfe auf der neuen Rennstrecke in Ungarn. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifyings, Sprint und Rennen.

Marc Márquez (l.) lässt derzeit alles und jeden stehen und steuert unaufhaltsam auf seinen 7. MotoGP-WM-Titel zu. Foto: Getty Images

MotoGP-Programm in Ungarn

Tag Kategorie Startzeit Freitag, 22. August 1. Freies Training 10.45 Uhr Freitag, 22. August Training 15.00 Uhr Samstag, 23. August 2. Freies Training 10.10 Uhr Samstag, 23. August Qualifying 1 10.50 Uhr Samstag, 23. August Qualifying 2 11.15 Uhr Samstag, 23. August Sprint 15.00 Uhr Sonntag, 24. August Rennen 14.00 Uhr

Neun Rennwochenenden verbleiben in der aktuellen Saison noch. Holt ein Fahrer dabei jedes Mal das Punktemaximum von 37 Zählern (Sprint- und GP-Sieg), gibts also noch satte 333 Punkte zu holen. Und trotzdem kann von einem spannenden Titelkampf nicht die Rede sein. Fast jedes Wochenende sendet Marc Márquez ein klares Signal an die Konkurrenz: Jegliche Gegenwehr ist zwecklos.

Der ältere der beiden Márquez-Brüder marschiert unaufhaltsam in Richtung seines 7. MotoGP-WM-Titels und versetzt derzeit Fans und Konkurrenten gleichermassen ins Staunen. Vergangene Woche fuhr er auf dem Red Bull Ring seinen neunten Saisonsieg ein – in 13 Rennen. In Sprintrennen steht er gar bei zwölf Siegen in 13 Durchführungen. Diese Dominanz zeigt sich nicht zuletzt in der WM-Rangliste, die er vor Bruder Alex mit 142 Punkten Vorsprung anführt. Den Titel wird er sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit holen, 333 ausstehende Punkte hin oder her.

Moto2 und Moto3 ohne Sprint, dafür mit Schweizer Beteiligung

Tag Kategorie Startzeit Freitag, 22. August 1. Freies Training Moto3 9.00 Uhr Freitag, 22. August 1. Freies Training Moto2 9.50 Uhr Freitag, 22. August Training Moto3 13.15 Uhr Freitag, 22. August Training Moto2 14.05 Uhr Samstag, 23. August 2. Freies Training Moto3 8.40 Uhr Samstag, 23. August 2. Freies Training Moto2 9.25 Uhr Samstag, 23. August Qualifying 1 Moto3 12.45 Uhr Samstag, 23. August Qualifying 2 Moto3 13.10 Uhr Samstag, 23. August Qualifying 1 Moto2 13.40 Uhr Samstag, 23. August Qualifying 2 Moto2 14.05 Uhr Sonntag, 24. August Rennen Moto3 11.00 Uhr Sonntag, 24. August Rennen Moto2 12.15 Uhr

Aus Schweizer Sicht besonders interessant sind die Moto3-Rennen, wo Noah Dettwiler für das Team CIP Green Power an den Start geht. Zuletzt war auch Lenoxx Phommara in zwei Moto3-Rennen im Einsatz, wo er den verletzten Luca Lunetta (Waden- und Schienbeinbruch) ersetzte. Wie Dettwiler blieb er dabei ohne Punkte.