Marc Marquez dominiert weiterhin die MotoGP-WM. Der Spanier gewinnt in Spielberg sowohl den Sprint als auch den Grand Prix von Österreich und feiert damit sein sechstes Double in Folge.

Immer weiter in Richtung WM-Titel: Marc Marquez ist auch in Spielberg der Beste.

Marc Marquez (32) setzt seine Dominanz in der MotoGP-WM fort. Der Spanier gewinnt in Spielberg nach dem Sprint auch den Grand Prix von Österreich und schafft das sechste Double in Folge. Eine solche Serie gelang ihm letztmals 2014.

Es dauerte, bis Marquez auf der Ducati auf dem Rundkurs in der Steiermark die Spitzenposition übernahm. Der souveräne WM-Leader schaffte es schliesslich im zweiten Anlauf acht Runden vor Schluss, den aus der Pole-Position gestarteten Italiener Marco Bezzecchi auf der Aprilia als Führenden abzulösen.

Vorsprung weiter ausgebaut

Das erfolgreiche Manöver kam wie erwartet der Entscheidung gleich; einmal vorne, liess sich Marquez auf dem Weg zu seinem bereits neunten Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr nicht mehr aufhalten. Es war der nächste Schritt zum siebten Titelgewinn in der obersten WM-Kategorie. Insgesamt steuert er auf WM-Titel Nummer 9 zu, womit er mit Legende Valentino Rossi gleichziehen würde.

Als Führender in der Gesamtwertung baute der Spanier seinen Vorsprung um weitere 19 auf 142 Punkte aus. Sein erster Verfolger, sein Bruder Alex Marquez, musste sich am Sonntag mit Rang 10 bescheiden.

In der Moto3-Klasse war Noah Dettwiler ein weiteres Mal weit davon entfernt, sein erstes zählbares Ergebnis in dieser Saison einzufahren. Der 20-jährige Solothurner kam beim dritten Saisonsieg des in der WM-Wertung auf Platz 2 liegenden Spaniers Angel Piqueras nicht über Rang 23 hinaus.