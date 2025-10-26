1/2
Alex Marquez bejubelt seinen dritten Saisonsieg.
Foto: Fazry Ismail
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In Abwesenheit seines Bruders und Weltmeisters Marc Marquez feiert Alex Marquez in Sepang seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-WM.
Der Ducati-Pilot gewinnt mit 2,676 Sekunden Vorsprung auf KTM-Mann Pedro Acosta, der es zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest schafft. Dritter in Malaysia wird sein spanischer Landsmann Joan Mir.
Der Sprint-Sieger Francesco Bagnaia, der aus der Pole-Position gestartet ist, scheidet drei Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend wegen eines Reifenschadens aus.
Mehr Motorsport