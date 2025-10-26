Alex Marquez triumphiert beim MotoGP-Rennen in Sepang. Der Ducati-Fahrer sichert sich seinen dritten Saisonsieg vor Pedro Acosta und Joan Mir.

1/2 Alex Marquez bejubelt seinen dritten Saisonsieg. Foto: Fazry Ismail

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Abwesenheit seines Bruders und Weltmeisters Marc Marquez feiert Alex Marquez in Sepang seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-WM.

Der Ducati-Pilot gewinnt mit 2,676 Sekunden Vorsprung auf KTM-Mann Pedro Acosta, der es zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest schafft. Dritter in Malaysia wird sein spanischer Landsmann Joan Mir.

Der Sprint-Sieger Francesco Bagnaia, der aus der Pole-Position gestartet ist, scheidet drei Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend wegen eines Reifenschadens aus.