In Abwesenheit von Bruder Marc
Alex Marquez holt in Malaysia den dritten Saisonsieg

Alex Marquez triumphiert beim MotoGP-Rennen in Sepang. Der Ducati-Fahrer sichert sich seinen dritten Saisonsieg vor Pedro Acosta und Joan Mir.
Publiziert: vor 32 Minuten
Alex Marquez bejubelt seinen dritten Saisonsieg.
Foto: Fazry Ismail
In Abwesenheit seines Bruders und Weltmeisters Marc Marquez feiert Alex Marquez in Sepang seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-WM.

Der Ducati-Pilot gewinnt mit 2,676 Sekunden Vorsprung auf KTM-Mann Pedro Acosta, der es zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest schafft. Dritter in Malaysia wird sein spanischer Landsmann Joan Mir.

Der Sprint-Sieger Francesco Bagnaia, der aus der Pole-Position gestartet ist, scheidet drei Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend wegen eines Reifenschadens aus.

