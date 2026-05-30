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Bezzecchi bleibt WM-Leader
Fernandez holt sich in Mugello ersten Sprintsieg

Raul Fernandez triumphiert beim Moto-GP-Sprint in Mugello und holt seinen ersten Sprintsieg. Der Spanier verweist Jorge Martin und Fabio Di Giannantonio auf die Plätze 2 und 3. WM-Leader Marco Bezzecchi wird Vierter, bleibt aber in der Gesamtwertung an der Spitze.
Publiziert: 19:38 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Raul Fernandez gewinnt den Sprint von Mugello.
Foto: AFP
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Raul Fernandez gewinnt den Sprint von Mugello (It) vor seinem Landsmann Jorge Martin. Der Spanier holt sich damit den ersten Moto-GP-Sprintsieg seiner Karriere.

In Italien startet Fernandez von Startplatz zwei und übernimmt nach wenigen Kurven die Führung von Pole-Setter Marco Bezzecchi. WM-Leader Bezzecchi muss sich am Ende mit dem vierten Platz zufriedengeben.

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Auf den zweiten Rang fährt Jorge Martin mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Sieger Fernandez. Das Podest als Dritter komplettiert Fabio Di Giannantonio bei seinem Heim-Rennen.

Am WM-Stand ändert sich nach dem Sprint nur wenig. Leader bleibt Bezzecchi. Sein Vorsprung auf Martin schrumpft aber auf zwölf Punkte.

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