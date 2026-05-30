Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
Raul Fernandez gewinnt den Sprint von Mugello (It) vor seinem Landsmann Jorge Martin. Der Spanier holt sich damit den ersten Moto-GP-Sprintsieg seiner Karriere.
In Italien startet Fernandez von Startplatz zwei und übernimmt nach wenigen Kurven die Führung von Pole-Setter Marco Bezzecchi. WM-Leader Bezzecchi muss sich am Ende mit dem vierten Platz zufriedengeben.
Mehr Motorsport
Auf den zweiten Rang fährt Jorge Martin mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Sieger Fernandez. Das Podest als Dritter komplettiert Fabio Di Giannantonio bei seinem Heim-Rennen.
Am WM-Stand ändert sich nach dem Sprint nur wenig. Leader bleibt Bezzecchi. Sein Vorsprung auf Martin schrumpft aber auf zwölf Punkte.