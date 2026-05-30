Raul Fernandez triumphiert beim Moto-GP-Sprint in Mugello und holt seinen ersten Sprintsieg. Der Spanier verweist Jorge Martin und Fabio Di Giannantonio auf die Plätze 2 und 3. WM-Leader Marco Bezzecchi wird Vierter, bleibt aber in der Gesamtwertung an der Spitze.

Fernandez holt sich in Mugello ersten Sprintsieg

Fernandez holt sich in Mugello ersten Sprintsieg

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Raul Fernandez gewinnt den Sprint von Mugello (It) vor seinem Landsmann Jorge Martin. Der Spanier holt sich damit den ersten Moto-GP-Sprintsieg seiner Karriere.

In Italien startet Fernandez von Startplatz zwei und übernimmt nach wenigen Kurven die Führung von Pole-Setter Marco Bezzecchi. WM-Leader Bezzecchi muss sich am Ende mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Auf den zweiten Rang fährt Jorge Martin mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Sieger Fernandez. Das Podest als Dritter komplettiert Fabio Di Giannantonio bei seinem Heim-Rennen.

Am WM-Stand ändert sich nach dem Sprint nur wenig. Leader bleibt Bezzecchi. Sein Vorsprung auf Martin schrumpft aber auf zwölf Punkte.