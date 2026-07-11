Nächster Bezzecchi-Rückschlag – OP nach Sturz

Am 21. Juni war Marco Bezzecchi beim GP von Tschechien in Brünn zum Zuschauen verdammt, weil er einen Streckenhelfer geohrfeigt hatte. Am Sonntag verpasst der Italiener nach einem Sturz nun auf dem Sachsenring in Deutschland das Rennen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach seinem Traumstart in die neue MotoGP-Saison ist bei Marco Bezzecchi derzeit gewaltig der Wurm drin. Auf dem Sachsenring in Deutschland kommt diesbezüglich am Samstag ein neues Kapitel hinzu.

Bezzecchi stürzt im Qualifying und zieht sich dabei einen Bruch des linken Schlüsselbeins zu. Den später folgenden Sprint (Sieger Marc Marquez aus Spanien) und auch den GP von Sonntag muss der Italiener auslassen. In seiner Heimat wird sich der Aprilia-Pilot nach seinem Unfall operieren lassen.

Nach den Rennen auf dem Sachsenring macht der MotoGP-Tross vom 7. bis 9. August in Grossbritannien Halt. Bezzecchi ist derzeit WM-Zweiter mit einem Rückstand von elf Punkten hinter dem führenden Spanier Jorge Martin.