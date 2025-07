Der Genfer Edoardo Mortara verpasst seinen zweiten Podestplatz am Formel-E-Wochenende in Berlin. Foto: IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Edoardo Mortara verpasst seinen zweiten Podestplatz am Formel-E-Rennwochenende in Berlin deutlich. Nach Rang 3 am Vortag wird der Genfer Zwölfter. Bester Schweizer ist Nico Müller auf Platz 8.

Während sich Müller im drittletzten Rennen der Saison von weit hinten in die Top 10 arbeitete, mischte Mortara bis nach Rennmitte in Podestnähe mit. Er büsste in der Folge aber noch Terrain ein und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 8 zurück.

Den Sieg holte sich der neuseeländische Jaguar-Fahrer Nick Cassidy vor dem Briten Jake Dennis und dem Franzosen Jean-Eric Vergne. Der Brite Oliver Rowland kürte sich mit Rang 4 schon vor der letzten Station in zwei Wochen in London zum Gesamtsieger.

Sébastien Buemi, der im Mai in Monaco seinen 14. Sieg gefeiert hatte und zusammen mit dem Neuseeländer Mitch Evans Rekordsieger der Rennserie ist, schied am Sonntag vor Rennhälfte aus.