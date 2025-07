Edoardo Mortara fährt im zweiten Formel-E-Rennen in Folge auf das Podest. Der Genfer wird beim ersten von zwei E-Prixs in Berlin Dritter.

Schweizer Mortara fährt zum zweiten Mal in Folge aufs Podest

Edoardo Mortara fährt im zweiten Formel-E-Rennen in Folge auf das Podest.

Der Genfer Edoardo Mortara kommt zu seinem 15. Podestplatz in der Formel E. Im ersten von zwei Rennen in Berlin muss sich der 38-Jährige nur den klar überlegenen Mitch Evans und Pascal Wehrlein geschlagen geben.

Der in seinem Mahindra als Vierter über die Ziellinie fahrende Mortara profitiert von einer nachträglich ausgesprochenen Zeitstrafe gegen Wehrleins Porsche-Teamkollegen Antonio Da Costa, um sich im zweiten E-Prix in Folge in den Top 3 zu klassieren.

Der Neuseeländer Evans feiert im Jaguar seinen 14. Sieg in der Formel E und schliesst damit wieder zu Rekordsieger Sébastien Buemi auf, der in Berlin Siebter wird, unmittelbar vor dem dritten Schweizer Nico Müller.