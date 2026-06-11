Star-Segler verliert mit 42 Jahren Kampf gegen Krebs

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Januar 2025 hat Charlie Dalin Geschichte geschrieben. In Rekordzeit beendete er die Solo-Weltumsegelung Vendée Globe – 64 Tage, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden war Dalin mit seinem Boot auf dem Meer unterwegs. Und hat den Naturgewalten getrotzt.

Nun hat der französische Star-Segler seinen grössten Kampf verloren. Mit 42 Jahren ist Dalin einem Krebsleiden erlegen. Das schreiben die Organisatoren der Vendée Globe auf Instagram.

«Charlie Dalin hat Generationen von Seglerinnen und Seglern zum Träumen gebracht und darüber hinaus all jene, die seine Heldentaten verfolgten. Sein Beispiel wird weiterhin inspirieren», heisst es in dem emotionalen Statement. Auch Alain Leboeuf, Präsident der Vendée Globe, kommt zu Wort: «Durch sein Talent und seinen Kampfgeist, sowohl auf dem Meer als auch angesichts der Tortur, die er durchstehen musste, hinterlässt Charlie einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte der Vendée Globe.»

Er denke an seine Frau, seinen Sohn und seine ganze Familie und spreche ihr im Namen der gesamten Organisation seine Unterstützung in dieser schweren Zeit aus.

Trotz Krankheit zum Weltrekord

Schon bei seiner Weltumsegelung war Dalin krank. Im Herbst 2023 erhielt er die Diagnose Tumor am Dünndarm – eine seltene Krebsform, die normalerweise erst bei Menschen ab 60 Jahren auftritt. Von der Teilnahme an der Vendée Globe liess er sich deswegen nicht abhalten.

«Wenn die Ärzte Zweifel gehabt hätten, wäre ich nicht gefahren», betonte Dalin damals. «Ich hätte kein Risiko meiner Frau und meinem Sohn gegenüber in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf. Sie waren froh, dass ich wieder aufs Mehr gefahren bin.»

Nach seinem grossartigen Triumph unterzog sich Dalin einer Operation, um den Krebs zu bekämpfen. Danach galt sein Zustand als stabil. Nun hat er seinen grössten Kampf verloren.

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Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trauert um ihn. «Charlie Dalin hat die Vendée Globe gewonnen und dabei still einen anderen Kampf ausgefochten», schreibt er auf der Plattform X. «Frankreich würdigt einen grossartigen Segler, einen Mann von seltenem Mut, ein Leuchtfeuer auf hoher See.»