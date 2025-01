Sensationeller Rekord bei der Vendée Globe: Charlie Dalin umrundet die Welt in nur 64 Tagen. Der Franzose unterbietet die bisherige Bestzeit um fast zehn Tage und gewinnt das härteste Segelrennen der Welt.

1/2 Der Franzose Charlie Dalin umsegelt die Welt in 64 Tagen – zehn Tage schneller als der bisherige Rekord. Foto: keystone-sda.ch

Der Franzose Charlie Dalin gewann die 10. Weltumsegelung Vendée Globe. Dem Franzosen gelang mit einer Zeit von 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden ein Rekord für das Solo- und Non-Stop-Rennen. Er unterbot die Bestmarke aus dem Jahr 2017 um knapp zehn Tage.

Dalin war am 10. November in Westfrankreich gestartet und überquerte die Ziellinie in Les Sables-d'Olonne bei Sonnenaufgang um 8:25 Uhr unter den Hupen eines grossen Bootskorsos. Er führte während dem grössten Teil der Strecke und wird voraussichtlich einen halben Tag Vorsprung auf Landsmann Yoann Richomme haben.

Die Schweizerin Justine Mettraux ist derzeit im neunten Zwischenrang klassiert und dürfte das Ziel in gut einer Woche erreichen.