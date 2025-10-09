Extremsegler stellte trotz Darmkrebs Weltrekord auf

Anfang Jahr triumphierte der Franzose Charlie Dalin an der Vendée Globe in Rekordzeit. Mehrere Monate danach enthüllt er ein verrücktes Detail: Er leidet seit 2023 an Darmkrebs.

1/5 Charlie Dalin stellte Anfang Jahr trotz einer Darmkrebs-Erkrankung einen Weltrekord auf. Foto: AFP

Darum gehts Charlie Dalin gewinnt Vendée Globe trotz Darmkrebs-Diagnose

Segler segelte allein um die Welt mit unentdecktem Tumor

Rekordzeit von 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Als er am 14. Januar in der Hafenstadt Les Sables-d'Olonne ankommt, vergräbt Charlie Dalin (41) das Gesicht ungläubig in seinen Händen. Der Franzose hat soeben die Vendée Globe gewonnen, das härteste Segelrennen der Welt. In einer Rekordzeit von nur 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden überquerte er auf seinem Boot die Welt – komplett alleine. Wer wäre da nicht höchst emotional?

Mehrere Monate danach erhält sein Jubel eine neue Bedeutung: Dalin leidet, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur «AFP» erklärt, an Darmkrebs. «Dass ich diesen Eindringling an Bord hatte, erschwerte die Aufgabe definitiv», sagt der Franzose rückblickend.

Eine schier unfassbare, ja verrückte Leistung, schliesslich gewann Dalin das Rennen nicht nur, er pulverisierte den alten Weltrekord um knapp zehn Tage. Zum Vergleich: Die Schweizerin Justine Mettraux schaffte die Weltumrundung in 76 Tagen, schneller als jede Frau zuvor. Derweil Oliver Heer, der das Rennen als erster Deutschschweizer überhaupt beenden konnte, 99 Tage benötigte.

Diagnose im Herbst 2023 – Comeback Monate danach

Im Herbst 2023 war bei Dalin ein seltener Tumor im Dünndarm diagnostiziert worden, der normalerweise erst bei Menschen über 60 Jahren auftritt. Es folgte eine Rennpause, in der er sich einer ersten Behandlung unterzieht. Nur ein paar Monate später gibt der Hochsee-Segler sein Comeback – mit dem Okay der Ärzte.

Bei medizinischen Zweifeln hätte er nicht am Rennen teilgenommen, erklärt Dalin: «Ich hätte kein Risiko gegenüber meiner Frau und meinem Sohn in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf – sie waren froh, dass ich wieder hinaus aufs Meer gefahren bin.» So spürte er während seiner gut 64 Tage auf hoher See «mitunter Bauchschmerzen», grösstenteils konnte er die Umstände allerdings ausblenden. «Heute sehe ich es nicht nur als Sieg im Rennen, sondern auch als Sieg gegen das, was mir gesundheitlich widerfahren ist.»

Kurz nach seinem Triumph unterzog sich Dalin in seiner Heimat einer Operation, um den Krebs weiter zu bekämpfen. Heute sei sein Zustand stabil, die Segel-Karriere steht vorerst aber hinten an: «Durch meinen Gewichtsverlust bin ich vorerst nicht in der Lage, an Rennen teilzunehmen.»