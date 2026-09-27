Schweizer Doppelsieg in Berlin: Marcel Hug gewinnt seinen elften Berlin-Marathon in Folge. Catherine Debrunner siegt bei den Frauen, knapp über ihrer Weltrekordzeit von 2023.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die Schweizer Rollstuhl-Athleten dominieren den Berlin-Marathon. Marcel Hug (40) gewinnt das Rennen überlegen und kommt nach 42,195 Kilometern mit mehr als sechs Minuten Vorsprung ins Ziel. Für Hug ist es bereits der elfte Sieg beim Berlin-Marathon. Seit 2019 ist er bei diesem Wettkampf ungeschlagen.

Auch bei den Frauen triumphiert eine Schweizerin. Catherine Debrunner (31) setzt sich ebenfalls deutlich durch und erreicht das Ziel nach 1:35:01 Stunden. Damit bleibt sie nur knapp über ihrer Weltrekord-Zeit, die sie 2023 in Berlin aufgestellt hat. Hinter ihr klassiert sich mit Manuela Schär (41) die Vorjahressiegerin auf dem zweiten Rang – und damit eine weitere Schweizerin.