Gold und Silber für die Schweiz am Finaltag der Kanu-WM. Alena Marx triumphiert in Oklahoma City im Kajak-Cross, ihr Bruder Dimitri holt Silber. Insgesamt kehrt die Schweiz mit drei Medaillen zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz holt insgesamt drei Medaillen bei Kanu-Slalom-WM in Oklahoma City

Alena Marx gewinnt am Finaltag Gold, Bruder Dimitri Marx holt Silber

2028 ist Oklahoma City Olympia-Austragungsort der Kanu-Slalom-Wettkämpfe

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Schweiz schliesst die Kanu-Slalom-WM in den USA äussert erfolgreich ab und sichert sich am Finaltag gleich zwei Medaillen.

Alena Marx (25) holt in Oklahoma City in der olympischen Disziplin Kajak-Cross die Goldmedaille. Im Final überholt sie gleich zu Beginn Olympiasiegerin Ricarda Funk (34) aus Deutschland in einem packenden Zweikampf. Danach setzt sich die Bernerin gegen die Spanierin Miren Lazkano (29) durch und fährt souverän zum Sieg. «Es ist unglaublich. Ich kann es noch gar nicht fassen», freut sich Marx im Ziel.

Damit krönt sich Marx zum zweiten Mal zur Weltmeisterin. Vor einem Jahr gewann sie WM-Gold im Kajak-Cross-Einzelzeitfahren im australischen Sydney. In den USA verpasste sie die Medaillenränge am Freitag im Kajak-Einer als Vierte noch knapp. Nun schliesst sie den Finaltag siegreich ab.

Bruder Dimitri holt Silber

Wenig später nach dem Gold-Triumph von Alena Marx glänzt auch ihr Bruder Dimitri (27) im Kajak-Cross. Hinter dem Tschechen Vit Prindis sichert er sich Silber und holt seine erste WM-Einzelmedaille. Martin Dougoud, der im Teamwettbewerb mit Jan Rohrer und Gelindo Chiarello zuvor WM-Silber feierte, beendet den Wettkampf derweil auf dem siebten Platz.

Die Schweizerinnen und Schweizer reisen somit mit drei Medaillen aus Oklahoma City nach Hause. Die US-Anlage ist 2028 Olympia-Austragungsort der Kanu-Slalom-Wettkämpfe.