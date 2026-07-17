Drei Weltcups, drei Medaillen: Alena Marx reist mit viel Selbstvertrauen in die entscheidende Olympia-Qualifikation. Für die Kajak-Cross-Weltmeisterin beginnt jetzt der lange Kampf um einen Startplatz bei den Spielen 2028 in Los Angeles.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alena Marx startet WM-Qualifikation für Olympia 2028 in den USA

Neun Rennen entscheiden über Teilnahme, fünf beste Ergebnisse zählen

Marx gewann drei Medaillen bei letzten drei Weltcups

Joël Hahn Redaktor Sport

Für Alena Marx (25) beginnt die wichtigste Phase des Olympia-Zyklus. Die Kajak-Cross-Weltmeisterin startet an der Weltmeisterschaft in den USA in die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Erstmals entscheidet dabei nicht ein einzelner Wettkampf über alles – sondern eine Serie von insgesamt neun Rennen.

«Das ist das grosse Ziel am Horizont, das mich motiviert», sagt die Bernerin. Seit den Olympischen Spielen von Paris richtet sich bei ihr alles auf Los Angeles 2028 aus.

Konstanz statt alles auf eine Karte

Das internationale Quali-System wurde für die kommenden Olympischen Spiele grundlegend überarbeitet. Statt eines einzigen Qualifikationswettkampfs sammeln die Athletinnen und Athleten über fast zwei Jahre Punkte für ein olympisches Ranking. Für Marx bedeutet das: Die besten fünf Resultate aus insgesamt neun WM- und Weltcup-Rennen fliessen in die Wertung ein.

Der Auftakt erfolgt in an der WM in den USA (20. bis 25. Juli). Danach folgen im Herbst zwei Weltcups, darunter einer in Paris, sowie weitere Qualifikationsrennen bis Ende 2027.

«Wenn ich mein Potenzial abrufen kann, stehen meine Chancen sehr gut», sagt Marx. Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr: Sie ist aktuelle Weltmeisterin. Und in ihren letzten drei Weltcups gewann die Schweizerin drei Medaillen.

Zwischen Studium und Spitzensport

Neben dem Leistungssport studiert Marx in Basel Sportwissenschaften. Einfach sei die Doppelbelastung nicht. «Momentan ist es schon sehr intensiv. Vor den Reisen müssen auch die Prüfungen erledigt werden», sagt sie.

Ihr Studium kann sie flexibel gestalten. Deshalb ist für die in Bern im Altenbergquartier an der Aare aufgewachsene Athletin klar, worauf derzeit der Fokus liegt: «Der Sport geht jetzt vor.»

Die grösste Herausforderung ihrer Karriere

Trainiert wird Marx täglich im Nationalkader – betreut von Verbandscoaches und einem Athletiktrainer. Die kommenden Monate werden über ihren olympischen Traum entscheiden.