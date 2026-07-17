DE
FR
Abonnieren

Kanu-Weltmeisterin träumt von Gold in LA 2028
Neuer Modus macht Olympia-Quali für Kanutin Marx nicht leicht

Drei Weltcups, drei Medaillen: Alena Marx reist mit viel Selbstvertrauen in die entscheidende Olympia-Qualifikation. Für die Kajak-Cross-Weltmeisterin beginnt jetzt der lange Kampf um einen Startplatz bei den Spielen 2028 in Los Angeles.
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Alena Marx träumt von Los Angeles 2028 – die Olympia-Qualifikation hat begonnen.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alena Marx startet WM-Qualifikation für Olympia 2028 in den USA
  • Neun Rennen entscheiden über Teilnahme, fünf beste Ergebnisse zählen
  • Marx gewann drei Medaillen bei letzten drei Weltcups
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Für Alena Marx (25) beginnt die wichtigste Phase des Olympia-Zyklus. Die Kajak-Cross-Weltmeisterin startet an der Weltmeisterschaft in den USA in die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Erstmals entscheidet dabei nicht ein einzelner Wettkampf über alles – sondern eine Serie von insgesamt neun Rennen.

«Das ist das grosse Ziel am Horizont, das mich motiviert», sagt die Bernerin. Seit den Olympischen Spielen von Paris richtet sich bei ihr alles auf Los Angeles 2028 aus.

Konstanz statt alles auf eine Karte

Das internationale Quali-System wurde für die kommenden Olympischen Spiele grundlegend überarbeitet. Statt eines einzigen Qualifikationswettkampfs sammeln die Athletinnen und Athleten über fast zwei Jahre Punkte für ein olympisches Ranking. Für Marx bedeutet das: Die besten fünf Resultate aus insgesamt neun WM- und Weltcup-Rennen fliessen in die Wertung ein.

Der Auftakt erfolgt in an der WM in den USA (20. bis 25. Juli). Danach folgen im Herbst zwei Weltcups, darunter einer in Paris, sowie weitere Qualifikationsrennen bis Ende 2027.

«Wenn ich mein Potenzial abrufen kann, stehen meine Chancen sehr gut», sagt Marx. Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr: Sie ist aktuelle Weltmeisterin. Und in ihren letzten drei Weltcups gewann die Schweizerin drei Medaillen.

Zwischen Studium und Spitzensport

Neben dem Leistungssport studiert Marx in Basel Sportwissenschaften. Einfach sei die Doppelbelastung nicht. «Momentan ist es schon sehr intensiv. Vor den Reisen müssen auch die Prüfungen erledigt werden», sagt sie.

Ihr Studium kann sie flexibel gestalten. Deshalb ist für die in Bern im Altenbergquartier an der Aare aufgewachsene Athletin klar, worauf derzeit der Fokus liegt: «Der Sport geht jetzt vor.»

Mehr über Alena Marx
Marx krönt sich überlegen zur Weltmeisterin im Einzelzeitfahren
Schweizer Erfolg an Kanu-WM
Marx krönt sich überlegen zur Weltmeisterin im Einzelzeitfahren
Kanutin Marx verrät ihr besonderes Geheimnis
Mit Video
Was liegt in Paris drin?
Kanutin Marx verrät ihr besonderes Geheimnis
Kajak-Star Marx schaut auf dem Eiffelturm auf Olympia zurück
Mit Video
«Ich hatte Angst»
Kajak-Star Marx schaut auf dem Eiffelturm auf Olympia zurück
Marx und Dougoud holen Diplom, Fox-Schwestern dreimal Gold
Keine Medaille im Kajak Cross
Marx und Dougoud holen Diplom, Fox-Schwestern dreimal Gold

Die grösste Herausforderung ihrer Karriere

Trainiert wird Marx täglich im Nationalkader – betreut von Verbandscoaches und einem Athletiktrainer. Die kommenden Monate werden über ihren olympischen Traum entscheiden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen