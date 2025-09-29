1/4
Alena Marx (m.) gewinnt WM-Gold im Kanu-Einzelzeitfahren.
Foto: Getty Images
- Alena Marx gewinnt Gold im Kajak-Cross bei der Kanu-WM
- Die Bernerin triumphierte bereits bei den Europameisterschaften im Einzelzeitfahren
- Marx distanzierte die Zweitplatzierte um fast eine Sekunde
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Alena Marx sorgt an der Kanu-WM in Penrith in Australien für den perfekten Schweizer Auftakt. Die Bernerin gewinnt im Kajak-Cross Gold im Einzelzeitfahren.
Die 24-jährige Marx siegt überlegen. Die zweitplatzierte Slowenin Ajda Novak distanziert sie um fast eine Sekunde. Der Vorsprung entspricht einer Zeitspanne, in der sich in der Rangliste hinter der Schweizerin nicht weniger als acht Konkurrentinnen einreihen.
Marx hat im Mai vergangenen Jahres auch auf kontinentaler Ebene triumphiert. An den Europameisterschaften in Tacen in Slowenien sicherte sie sich die Titel in der K.o.-Ausscheidung und ebenfalls im Einzelzeitfahren.