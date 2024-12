Sorgen um den Dartspieler Sandro Eric Sosing: Der Philippiner musste mit Brustschmerzen ins Spital und konnte so nicht zu seinem WM-Spiel antreten. Bitter: Er verliert sein Preisgeld.

Darts-Profi muss an WM ins Spital – Preisgeld gestrichen

1/4 Sandro Eric Sosing musste mit Brustschmerzen ins Spital und verpasste sein Spiel an der Darts-WM. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Philippinischer Dartspieler verpasst WM-Spiel wegen Brustschmerzen

Sosing verliert Preisgeld von 7500 Pfund

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Darts-WM in London ist im vollen Gange. So kam es bereits zu einigen Überraschungen, wie etwa die Zweitrunden-Niederlagen der Weltnummer 2 Michael Smith (Weltmeister 2023) oder des vierfachen WM-Halbfinalisten James Wade (Weltnummer 16). Am Freitag ereignete sich nun aber eine traurige Geschichte um einen Darts-Exoten.

Der Philippiner Sandro Eric Sosing (41) hätte gegen Ian White (54) zu seiner Erstrundenpartie antreten sollen, musste aber kurz vorher ins Spital eingeliefert werden. Brustschmerzen machten dem 41-Jährigen zu schaffen, weshalb er sich vorsorglich in ärztliche Behandlung begeben habe, verkündet Zeremonienmeister John McDonald (64), der die Spieler jeweils auf die Bühne holt. Weil es keinen Nachrücker gibt, zieht White automatisch in die 2. Runde ein.

WM-Prämie gestrichen

Besonders bitter für Sosing: Das Preisgeld von 7500 Pfund (circa 8400 Franken), das es für die Erstrundenteilnahme gibt, wird gestrichen. Dahinter steckt die Regel der Professional Darts Corporation (PDC), dass ein Spieler die Prämie nicht bekommt, wenn er nicht zu seinem Spiel antritt, auch wenn er sich für das Turnier qualifiziert hat.

Sport1-Experte Max Hopp (28) berichtet, dass er Sosing in den Katakomben des «Ally Pallys» noch gesehen habe: «Da sah er nicht allzu glücklich aus. Ihm ging es körperlich nicht gut.» Zunächst dachte sich der Deutsche, der 2015 Juniorenweltmeister wurde und bis heute der jüngste Titelträger ist, dass Sosing einfach aufgeregt sei. Doch dem war nicht so.