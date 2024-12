Als erster Schweizer hat sich Stefan «Belli» Bellmont für die Darts-WM qualifiziert. Seine Reise in London geht mit einer Niederlage gegen den Holländer Jermaine Wattimena in der ersten Runde zu Ende.

Stefan Bellmont im Einsatz bei seinem Spiel gegen Jermaine Wattimena. Foto: Getty Images

Der Chamer Stefan Bellmont verliert sein Debüt an der Darts-WM in Londons Alexandra Palace. Der Holländer Jermaine Wattimena gewinnt mit 3:0, der Zuger ist draussen. Der 35-Jährige zeigt trotzdem eine gute Leistung. Ihm gelingen fünf Aufnahmen mit 180 Punkten.

«Es war speziell, nervenaufreibend. Aber es war eine riesige Erfahrung», sagt Bellmont anschliessend im Sport1-Interview. «Es macht Lust auf mehr. Der Anfang war etwas holprig, da kam auch die Nervosität. Ich habe mich im Match gesteigert. Aber den Walk-on konnte ich richtig geniessen. Das sind alles Erfahrungen, die mich weiterbringen.»

In der Weltrangliste liegt Bellmont (Nr. 124) 88 Plätze hinter Wattimena (Nr. 36). Und der Holländer stellt unter Beweis, dass er mit Recht weit vorne klassiert ist.

Drei 180er-Serien

Die ersten zwei Sätze sichert sich Wattimena mit 3:1 Legs. Im dritten Durchgang gelingen Bellmont drei 180er-Serien und ein Break (zum 1:0), dennoch setzt sich Wattimena wiederum durch, diesmal mit 3:2.

«Ich bin stolz auf meinen Auftritt. Wenn ich so weitermachen kann, bin ich happy. Ich bin zufrieden mit meinen Statistiken, die Doppel-Quote könnte noch besser sein», so der Schweizer.

Bellmonts Chancen, auch in einem Jahr wieder im Ally Pally mit von der Partie zu sein, sind in den letzten Wochen gestiegen. In einem Jahr wird die Darts-WM von 96 auf 128 Spieler aufgestockt.