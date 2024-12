1/4 15. Neundarter in der Geschichte der Darts-WM: Christian Kist sorgt bei den Fans im Alexandra Palace für Ekstase. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

Auf einen Blick Christian Kist erzielt Neundarter bei Darts-WM, Fans im «Ally Pally» rasten aus

Zufällig ausgewählter Fan gewinnt 60'000 Pfund durch Neundarter-Prämie

Kist verliert trotz perfektem Leg mit 1:3 gegen Madars Razma Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der holländische Darts-Profi Christian Kist verwandelt den Alexandra Palace in London kurzerhand zum Tollhaus. Der Weltnummer 102 gelingt am Mittwochabend in der 1. Runde an der WM ein Neundarter, eine absolute Seltenheit im Darts. Nach dem perfekten Spiel rasten die Fans im «Ally Pally» aus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Einer ganz besonders: Aufgrund der neuen Neundarter-Prämie des Hauptsponsors der WM ist ein Zuschauer um 60'000 Pfund (ca. 68'000 Franken) reicher. Insgesamt 180'000 Pfund schüttet der Wettanbieter Paddy Power für jeden Neundarter aus, je ein Drittel geht an den Spieler, an eine Krebsorganisation und eben an einen zufällig ausgewählten Fan in der Halle.

Die britische Zeitung «Sun» hat Chris, der sich über den Check freuen darf, ausfindig gemacht. «Es war ein normaler Tag. Ich kam nach der Arbeit hierher», schildert der 28-Jährige. Er habe die Tickets für die Darts-WM von seinen Grosseltern an seinem Geburtstag letzten Samstag bekommen, sein Grossvater begleitete ihn in den «Ally Pally».

«Werden tolle Weihnachten haben»

Der Moment, als er auserkoren wurde, sei «verrückt» gewesen: «Als ich mein Gesicht auf dem Bildschirm gesehen habe, drehte ich zu meinem Grossvater um und sagte: ‹Oh mein Gott, das ist unfassbar.›» Der Eisenbahnmitarbeiter habe es nicht glauben können, «um mich herum haben alle gejubelt».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und was stellt der Glückliche nun mit der Summe an? «Meine Freundin und ich haben dieses Jahr eine Wohnung gekauft, wir werden vielleicht etwas von der Hypothek abbezahlen.» Eines ist sicher: «Wir werden definitiv tolle Weihnachten haben.»

Auch Kist freut sich über die 60'000 Pfund, die er und der Fan bekommen. Allerdings bleibt der Neundarter – es ist der 15. an einer Weltmeisterschaft überhaupt – das grösste Highlight für den 38-Jährigen. Durch sein perfektes Leg gewinnt er gegen den Letten Madars Razma zwar den Startsatz, geht am Ende jedoch als Verlierer von der Bühne (1:3).

1:27 Bahamaer erobert Publikum: Darts-Exote jubelt wie Chelsea-Star