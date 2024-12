Stefan Bellmont hat sich den Traum der Darts-WM erfüllt. Ein spezielles Wochenende gipfelt in der Partie gegen Jermaine Wattimena, die er dann deutlich 0:3 verliert. Das Protokoll des Märchens.

So war das WM-Abenteuer von Darts-Crack Bellmont

Stefan Bellmont erlebt am Sonntag das Spiel seines Lebens. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

Freitag

15.50 Uhr: Stefan Bellmont sitzt im Flieger, die Reise von Zürich nach London beginnt und damit auch das WM-Abenteuer. Mit dabei sind seine Freundin Sarah, Mutter Carmen und ein Kumpel.

17.45 Uhr: Das Quartett ist am Flughafen London-Luton gelandet, auf gehts zum Hotel Hilton im Londoner Stadtteil Islington.

Bellmont kommt am Londoner Luton-Flughafen an.

Samstag

10.15 Uhr: Nach dem Frühstück gehts für «Belli» in den Practice Room, der vom Hotel für die Darts-Stars eingerichtet wurde und fürs Training zur Verfügung gestellt wird. Natürlich darf sein blaues Shirt, das er am Sonntagabend auch auf der Bühne tragen wird, nicht fehlen.

Gestärkt begibt sich Stefan Bellmont ins erste Training im Hotel.

13.30 Uhr: Findet eine WM in einer Weltstadt wie London statt, darf auch das Sightseeing nicht zu kurz kommen. Es geht zur Themse, an den Big Ben, zum London Eye. Das Wetter könnte nicht besser sein, auch Bellmont ist die Vorfreude anzusehen. Noch vor seiner Abreise sagte er, dass die Nervosität irgendwann kommen werde – auf seiner Tour durch London allerdings noch nicht.

Bellmont vor dem Big Ben: Am Samstagnachmittag bleibt Zeit für Sightseeing.

16.00 Uhr: Jetzt ist auch der Rest der Entourage in der englischen Hauptstadt eingetroffen. Manager Stefan Felder, Sponsoren-Vertreter und andere Bekannte wollen den 35-Jährigen bei seinem grössten Karriere-Highlight unterstützen.

19.00 Uhr: Der Znacht ruft. Die Gruppe versammelt sich in der Hotellobby und macht sich bereit fürs Abendessen. In gut 24 Stunden sieht der Abend dann ganz anders aus.

Sonntag

10.41 Uhr: Der grosse Tag ist da. Bellmont steht am Frühstücksbuffet und stärkt sich für das, was ihn an diesem Sonntag erwartet.

11.30 Uhr: Gut 90 Minuten trainiert der gelernte Koch in Ruhe, versucht, sich ein erstes Mal gut einzuspielen. Um 13 Uhr (12 Uhr Londoner Zeit) gesellen sich auch seine Begleiter wieder zu ihm.

13.30 Uhr: Eine Lieblingsbeschäftigung der Schweizer? «En Jass chlopfe.» Bei einem Kaffee geniesst Bellmont die letzten ruhigen Minuten, bevor es am Nachmittag dann Richtung Alexandra Palace geht.

Mit einem Jass geniesst «Belli» die Ruhe vor dem Sturm.

16.00 Uhr: Das Shuttle holt «Belli» ab und bringt ihn zum «Ally Pally». Doch bevor es losgeht, gibts noch ein Erinnerungsfoto vor dem Hotel. Die Fahrt zum Darts-Tempel dauert eine halbe Stunde.

Bevor es in den Alexandra Palace geht, gibts vor dem Hotel noch ein Erinnerungsfoto. Mit dabei sind auch Freundin Sarah (5.v.r.) und Mutter Carmen (2.v.l.).

16.30 Uhr: Kaum da, gehts auch gleich schon rund. Das Fotoshooting der PDC und ein Interview bei Sport1 stehen als erste Pflichttermine auf dem Programm. «Genau vor zehn Jahren war ich mit meinen Eltern hier. Schon damals haben wir gewitzelt, dass ich das nächste Mal, wenn ich hier bin, selber dabei sein werde», sagt er.

17.15 Uhr: Bellmont darf erstmals auf die «Ally Pally»-Bühne. Ihm wird erklärt, wie der Abend abläuft.

Noch ist das «Ally Pally» leer.

17.40 Uhr: Der Schweizer sammelt sich und schottet sich ein wenig ab. «Er wirkt noch sehr entspannt», lässt sein Manager verlauten.

18.45 Uhr: Bellmont beginnt, sich einzuspielen. Noch dauerts aber ca. zweieinhalb Stunden, bis er an der Reihe ist.

21.23 Uhr: «Lift U Up» ertönt aus den Boxen des «Ally Pally», Stefan Bellmont betritt die Bühne!

Mit einer Party betritt der 35-Jährige die «Ally Pally»-Bühne. Foto: keystone-sda.ch

21.29 Uhr: Historischer Moment: Bellmont wirft die erste 180 an einer WM. Zwei Minuten später hat er auch sein erstes Leg.

Erste 180 und erster Leg-Gewinn eines Schweizers: Stefan Bellmont schreibt weiter Geschichte. Foto: keystone-sda.ch

21.35 Uhr: Der erste Satz im «Best of 5»-Modus geht mit 3:1 an den stark spielenden Jermaine Wattimena.

21.47 Uhr: Auch der zweite Durchgang geht an den Holländer. Es droht das schnelle Aus für Bellmont.

22.01 Uhr: Nach 38 Minuten ist das WM-Debüt von Stefan Bellmont zu Ende. Wattimena spielt zu stark, doch «Belli» verkauft sich teuer. Er wirft fünf 180er, holt sich vier Legs und verpasst einen Satzgewinn ultraknapp. Das WM-Märchen ist vorbei – zumindest für dieses Jahr.