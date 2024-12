Das ist Stefan Bellmont

Stefan Bellmont kam am 3. Mai 1989 zur Welt und wohnt in Cham ZG. 2006 begann «Belli» mit E-Darts, stieg aber sieben Jahre später auf Steeldarts (Scheibe aus Kork und Pfeile mit Metallspitzen) um. 2023 hat er zum vierten Mal nach 2018, 2021 und 2022 an einer WM-Quali teilgenommen, ins Hauptfeld hat es ihm aber auch 2023 nicht gereicht. Im Quali-Halbfinal war Endstation. 2024 ist es dann so weit: Als erster Schweizer wird er im Dezember an der WM teilnehmen.

2019 schaffte er es als erster Schweizer an ein PDC-Turnier, 2022 gewann er als erster Spieler aus der Schweiz ein solches. Beim Challenge-Tour-Event in Hildesheim bezwang er im Final den Tschechen Karel Sedlacek mit 5:4.

Mit Marcel Walpen nahm er 2023 am World Cup of Darts (Team-WM) teil, musste aber nach Niederlagen gegen Italien und Schweden nach der Gruppenphase die Segel streichen. 2022 (damals im K.o.-System ausgetragen) scheiterte er mit Thomas Junghans in der 1. Runde an Neuseeland (3:5).

Achtmal durfte Bellmont bereits an einem Event der European Tour (Teil der Pro Tour) teilnehmen, im Jahr 2023 konnte er erstmals Siege einfahren. An den Belgian Darts Open bezwang er in der 1. Runde Robert Owen (6:4), verlor dann aber gegen den Weltmeister von 2018, Rob Cross, mit 4:6, nachdem er 4:1 geführt hatte. Eine Woche später warf Bellmont an der Czech Darts Open den Österreicher Rowby-John Rodriguez raus (6.4), bevor er gegen Dimitri van den Bergh ausschied (2:6).

In der Schweiz spielt Bellmont für die «Phantoms» in der Schweizer Darts Association (SDA). 2022 krönte er sich zum Einzel-Schweizermeister, 2023 musste er im Final Walpen den Vortritt lassen. Auch 2019 und 2021 wurde er Zweiter.