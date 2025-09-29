Kann aus gesundheitlichen Gründen nicht als CAS-Präsident weitermachen: John Coates
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Australier John Coates (75) tritt als Präsident des Internationalen Sportgerichtshofs CAS und dessen Aufsichtsrat Icas aus gesundheitlichen Gründen zurück. Nach einer sechsmonatigen Chemotherapie erlaube sein Gesundheitszustand derzeit keine internationalen Reisen, heisst es in einer CAS-Mitteilung.
Coates wurde 2010 zum dritten CAS-Präsidenten gewählt. In den Jahren 2015, 2019 und 2023 wurde er jeweils ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Auf den 75-Jährigen folgt der bisherige Icas-Vizepräsident Michael Lenard aus den USA, der bis zur nächsten Wahl, vermutlich im Mai 2027, als Interimspräsident fungieren wird.
