1/5 Marcus Rashford zeigt sich nach seinem United-Abgang von seiner ganz feinen Seite. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Bei Manchester United brennt der Baum. Nach der 1:3-Niederlage gegen Brentford finden sich die Red Devils neu auf dem 14. Tabellenrang wieder – mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen. Auch im League Cup ist für United bereits früh Endstation – sie scheitern Ende August am Drittligisten Grimsby Town. Coach Ruben Amorim steht gehörig unter Druck, die Fans sind unzufrieden.

Ausserdem schmerzhaft für die Anhänger: Stars, die ManUtd zuletzt verlassen haben, blühen bei ihren neuen Klubs auf.

Marcus Rashford (27)

Bereits in der Saison 2024/25 verliess Rashford die Red Devils. Im Frühling 2025 erreicht er mit Aston Villa den Champions-League-Viertelfinal, wobei Rashford beim 3:2-Rückspiel-Sieg gegen PSG einen Assist beisteuert. Seit Juli ist er nun beim FC Barcelona unter Vertrag. Mit vier Vorlagen und zwei Toren in den letzten fünf Spielen zeigt der Engländer, dass er durchaus das Potenzial hat, in der Weltspitze mitzuspielen. Unter Trainer Hansi Flick wächst er immer mehr zum Stammspieler heran.

Marcus Rashford zeigt bei Barça, dass er immer noch Fussballspielen kann. Foto: Getty Images

Scott McTominay (28)

Scott McTominay durchlief in seiner Jugend alle Kategorien der ManUtd-Nachwuchsabteilung. Gross wird der Schotte aber erst, nachdem er den Verein verlässt. Bei Napoli wird er schnell zum Stammspieler, gewinnt bereits in seiner ersten Saison die Serie A sowie den «Player of the Season»-Titel. Dabei kommt McTominay in 34 Liga-Partien auf 18 Torbeteiligungen. Nicht schlecht für einen Mittelfeldspieler. Zum Vergleich: Bei ManUtd kam er in 255 Spielen auf 37 Skorer-Punkte.

Scott Mctominay gewinnt in seiner ersten Napoli-Saison bereits die Serie A. Foto: Getty Images

Antony (25)

Als vielversprechendes Flügeltalent wechselt der damals 22-jährige Antony im Sommer 2022 für knapp 90 Millionen Franken von Ajax Amsterdam auf die Insel. Dann aber die Wende: Der Brasilianer kommt bei den Red Devils so gar nicht in Fahrt, schnell wird er bei den Fans als Flopeinkauf abgestempelt. Als er dann aber 2025 ManUtd verlässt, stopft er seinen Kritikern das Maul: In Spanien spielt Antony bei Betis Sevilla gross auf und wird nach Leihende permanent verpflichtet – United kassiert gerade noch schlappe 20 Millionen Franken für den Brasilianer.

Bei Betis verblüfft Antony die Fans mit einem Traumtor nach dem anderen. Foto: AFP

Mason Greenwood (23)

Nach Vergewaltigungsvorwürfen seiner Freundin im Januar 2022 wird Mason Greenwood bei Manchester United suspendiert. Er, der einst als Nachfolger von Cristiano Ronaldo gefeiert wurde, muss den Verein 2023 verlassen – Greenwood flüchtet zu Getafe. Nach einer soliden Saison in Spanien zieht es den jungen Engländer im Juli 2024 nach Frankreich zu Olympique Marseille. Dort kommt Greenwood in der aktuellen Saison auf sechs Torbeteiligungen in sieben Spielen, wobei er auch in der Champions League gegen Real Madrid einen Assist verbucht.