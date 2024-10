3:0-Führung gegen Grossbritannien. Das Team New Zealand nähert sich der zweiten erfolgreichen Titelverteidigung am America's Cup mit grossen Schritten.

Das Team New Zealand (Links) behält auch am Sonntag die Oberhand. Foto: Siu Wu 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das neuseeländische Boot ist im Final des America's Cup weiter ungeschlagen. Die achtköpfige Crew um Skip Peter Burling erhöht am Sonntag in der Best-of-13-Serie gegen den Herausforderer Britannia auf 3:0. Das zweite Rennen des Tages muss wegen zu wenig Wind abgesagt werden.

Den Neuseeländern fehlen noch vier Punkte, um die 1851 ins Leben gerufene älteste Sporttrophäe der Welt als erstes Team seit den USA zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Die Amerikaner triumphierten 1987, 1988 und 1992.

Das Team Britannia, das sich am Louis Vuitton Cup in den Halbfinals gegen Alinghi durchgesetzt hat, handelt sich am Sonntag beim Vorstart zur ersten Regatta eine Strafe ein, weil es dem Gegner bei einer Kreuzung den Vortritt nimmt. Die 75 Meter Rückstand vermögen die Briten in der Folge nicht mehr aufzuholen. Am Ende beträgt die Differenz 52 Sekunden.

«Es war knapp. Ich dachte, es wäre gut, aber die Schiedsrichter hatten eine andere Meinung», meint Britannias Skip Ben Ainslie nach der Niederlage auf die entscheidende Szene angesprochen.