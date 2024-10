Erstmals gibt es einen Frauen-Wettbewerb beim America's Cup. Die Schweizer Crew von Alinghi Red Bull Racing erreicht am ersten Tag Platz 4.

Frauen-Debüt am America's Cup

Zwischenplatz 4 für das Alinghi-Team am ersten Tag des America's Cup der Frauen. Foto: Ricardo Pinto / America's Cup

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Vier Frauen schreiben für den Schweizer Segelsport Geschichte. Die Steuerfrauen Alexandra Stalder und Nathalie Brugger sowie die Trimmerinnen Laurane Mettraux und Anja von Almen bilden beim Team Alinghi Red Bull Racing die Besatzung, als die Schweizer Yacht am ersten Tag des Frauen-America's Cup dabei ist.

Der America's Cup wird seit 1851 durchgeführt und ist der älteste Sportwettbewerb der Welt. Nun gibts im Rahmen der prestigeträchtigsten Regatta erstmals auch einen Frauen-Wettbewerb. Im Gegensatz zu den «Grossen» findet die erste Phase des Frauen-Cups als Flotten-Rennen statt, also alle gegen alle.

Die Alinghi-Crew segelt sich am ersten Tag auf Zwischenrang 4, die zweite Gruppe mit weiteren sechs Teams ist am Sonntag dran. Die Top 3 beider Gruppen kommen in den Halbfinal.