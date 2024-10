America's-Cup-Titelverteidiger legt stark los

Zum dritten Mal in Serie will das Team New Zealand den America's Cup gewinnen. Der Titelverteidiger zeigt dem Herausforderer Britannia am Samstag zweimal, wo es langgeht.

Team New Zealand (r.) zeigt dem Herausforderer Britannia, wo es langgeht. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Team New Zealand startet die Titelverteidigung im America's Cup stark. Am ersten Wettkampftag gewinnen die Neuseeländer beide Regatten gegen den Herausforderer Britannia deutlich und führen in der Serie auf sieben Siege mit 2:0.

Im ersten Rennen des Tages kreuzt die von Peter Burling gesteuerte Jacht aus Neuseeland die Ziellinie mit 41 Sekunden Vorsprung auf die Briten, im zweiten beträgt der Abstand 27 Sekunden.

Grossbritannien hat die von ihnen 1851 ins Leben gerufene älteste Sporttrophäe der Welt noch nie gewonnen, Neuseeland strebt den dritten Sieg in Folge an. Weiter geht es mit der dritten und vierten Regatta am Sonntag.