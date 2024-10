Alinghi ist am Women's America's Cup ausgeschieden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Frauen von Alinghi haben den Halbfinal-Einzug am Women's America's Cup verpasst. Das Team um die Skipperin Nathalie Brugger musste am Freitag den 3. Platz, der zum Weiterkommen gereicht hätte, knapp dem Team New Zealand überlassen.

Nach stundenlangem Warten wegen zu wenig Wind startete Alinghi am Nachmittag perfekt in die sechste Vorrunden-Regatta ihrer Gruppe. Durch ein grobes Malheur beim Wendemanöver am ersten Lee-Gate fiel das Schweizer Team jedoch auf den letzten Platz zurück. In der Endabrechnung fehlte schliesslich ein Punkt, um den 3. Platz am Freitag erfolgreich zu verteidigen und sich für die Halbfinals der Herausforderer-Teams zu qualifizieren.

Die weiteren Halbfinalistinnen neben dem Team New Zealand sind somit die Boote aus Spanien, Grossbritannien, Italien, der Niederlande und Schweden.