Die erfolgreiche Eisschnellläuferin Jutta Leerdam kündigt unerwartet ihre Wettkampfpause an. Nach ihrer erfolgreichen letzten Saison mit Olympia-Gold will die Holländerin nun Neues ausprobieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jutta Leerdam pausiert nach Olympia-Gold in Mailand vom Eisschnelllauf

Über 1000 Meter gewann sie in 1:12,31 Minuten mit Rekordzeit Gold

Auf Instagram folgen ihr über sechs Millionen Fans, neuer Fokus auf Social Media

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Gold über 1000 m, Silber über 500 m: Bei den vergangenen Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina (It) trumpfte Jutta Leerdam (27) gross auf. Nun, rund ein halbes Jahr später, sorgt die holländische Eisschnelllauf-Queen für eine grosse Überraschung. Denn Leerdam zieht sich vom Profisport zurück – zumindest vorerst.

Leerdam wird in der kommenden Saison keine Wettkämpfe bestreiten. Das gab die Athletin, die auch auf Social Media längst zum Star geworden ist, in einem zwölfminütigen Video auf ihrem Youtube-Kanal bekannt. «Ihr werdet mich diese Saison nicht auf dem Eis sehen. Das steht fest», sagt Leerdam. Von einem Karriereende will sie allerdings nicht sprechen. Das fühle sich «zu endgültig» an. Die Tür zum Eisschnelllauf lässt sie deshalb bewusst offen. «Ich folge meinem Gefühl», teilt sie mit.

Der Zeitpunkt ihrer Auszeit kommt durchaus überraschend, waren die letzten Olympischen Spiele doch der bisherige Höhepunkt von Leerdams Karriere. Über 1000 Meter raste sie in 1:12,31 Minuten zum Olympiasieg – olympische Rekordzeit. Über 500 Meter gewann sie Silber, geschlagen nur von ihrer Landsfrau Femke Kok (25).

Mehr Fokus auf Social Media

Nach dieser Saison habe sich ihre Karriere für sie «vollständig» angefühlt. Nun wolle sie etwas Abstand gewinnen und sich auf andere Dinge konzentrieren. «Ich nehme mir diese Zeit für mich, um Neues zu lernen, glücklich zu sein und einfach das zu tun, was mir guttut», erklärt sie offen. «Ich bin voller Leben. Ich möchte die Welt erkunden. Ich möchte spontan sein. Ich liebe auch andere Sportarten. Ich liebe es, andere Fähigkeiten zu erlernen.»

Leerdam will die freie Zeit auch nutzen, um noch stärker in die Social-Media-Welt einzutauchen. Dort ist sie längst eine Marke: Mehr als sechs Millionen Menschen folgen Leerdam auf Instagram. Auch ihr Verlobter Jake Paul (29), US-Boxer und selber ein Social-Media-Star, steht regelmässig im Rampenlicht.

Für Leerdam geht es nun also erst einmal weg vom Eis. Für immer soll es aber nicht sein. «Ich liebe den Eisschnelllauf viel zu sehr», sagt sie. Ob aus der Pause tatsächlich eine Rückkehr wird, bleibt offen. Klar ist nur: In der nächsten Saison müssen die Fans auf die glamouröse Olympiasiegerin verzichten.